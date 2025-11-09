Marcos ‘Ponchas’ Mendoza, el más longevo cronista de boxeo panameño

Mendoza siguió su carrera como cronista y tipógrafo y, tras jubilarse, siguió en sus andanzas boxísticas, combinando su columna y escritos en Crítica con programas de radio, ya en Continente (hoy KW Continente), Radio Mía y Metrópolis, con los nombres de ‘Boxeo y algo más’ y ‘Entre Cuerdas’.Laguna y Ortiz, así como Durán y Leonard eran cosa del pasado y como testigos, están las acreditaciones que recibió para la cobertura de la pelea de Floyd Mayweather y Saúl ‘Canelo’ Álvarez (2013), y la de los mexicanos Álvarez y Javier Munguia (2024).Ahora, también estuvo en los encuentros entre Durán y Davey Moore, Santos Laciar frente a Luis Ibarra, y Sergio Víctor Palma ante Ulises Morales, entre otras. 'Ponchas Mendoza llegó a Las Vegas a cubrir el pleito entre ‘Canelo’ Álvarez y Munguía. El detalle es que lo hizo a sus 87 años, casi cinco lustros después que lo hiciera para la pelea en Montreal, entre Durán y Leonard', detalla un párrafo de la crónica que se le hiciera, al más longevo cronista panameño de boxeo. Todo un mundo de historia.