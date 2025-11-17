Más de 21 mil fanáticos se esperan para el partido Panamá vs El Salvador, que se desarrollará este martes en el estadio Rommel Fernández.

Los boletos que ya se encuentran agotados. Las personas fueron convocadas, a partir de las 4:00 de la tarde para el arranque del partido que será a las 8:00 de la noche.

”Incluso con la venta de los boletos muchas personas se quedaron sin ir al partido, por lo tanto, pedimos a las personas no caer en la reventa de los boletos”, mencionaron los organizadores.

La Policía Nacional informó que cerca de 867 unidades serán desplegadas junto a 300 del sector privado.

Entre los artículos que esta prohibidos son los punzo cortantes, armas de fuego con o sin permiso, perfumes, banderas con estandartes, papel higiénico, selfies stick, por mencionar algunos.

Eduardo Duerta, director nacional de Operaciones de Tránsito, explicó como en otras fechas van a realizar controles y reordenamiento, entendiendo la llegada masiva de las personas.

Para la logística vial habrán 50 unidades del tránsito, que estarán en puntos críticos como la salida de los corredores, la Avenida José Agustín Arango y Domingo Díaz.

Duerta recomendó a las personas hacer uso del transporte público que será asignado por la empresa MiBus y el Metro de Panamá, a través de un recorrido especial hasta el estadio Rommel Fernández.

“Sabemos que el horario de convocatoria de una y otra forma coincide con el horario de movilidad más transcurridas, es por ello, que le pedimos a las personas utilizar vías adyacentes”, comentó el director.