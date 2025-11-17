Zulphy Santamaría: ‘el Partido Popular exige una renovación real’

La candidata a la presidencia del Partido Popular (PP), Zulphy Santamaría, advirtió que las bases del colectivo “exigen una renovación real” dentro de la estructura interna, para fortalecer la participación igualitaria y devolverle al partido su papel protagónico en la política nacional.

Durante un encuentro con convencionales del distrito de Antón y otras comunidades de Coclé, Santamaría enfatizó que el PP necesita “una nueva visión de liderazgo que defienda con firmeza los intereses ciudadanos y asuma una oposición responsable frente al Gobierno”.

“Las bases del Partido Popular quieren ser escuchadas. Reclaman una dirigencia que represente con convicción sus ideales y trabaje por una verdadera transformación política”, sostuvo la aspirante.

Los convencionales asistentes coincidieron en su inconformidad con la actual cúpula partidaria, señalando que no se les toma en cuenta en las decisiones importantes y cuestionando que algunos directivos busquen aspirar a dos cargos simultáneamente en las próximas elecciones internas.

Santamaría también llamó la atención sobre temas nacionales que, según dijo, “deben estar en el centro de la agenda política del PP”, entre ellos el desempleo, la educación y la inseguridad, los cuales —afirmó— “han sido ignorados por la actual dirigencia”.

Las elecciones internas del Partido Popular, que definirán las autoridades para el período 2025-2030, se perfilan como un punto de inflexión. Más allá de una simple renovación, estos comicios podrían redefinir el papel del PP como partido bisagra en el escenario político panameño y marcar el inicio de una nueva etapa de credibilidad y renovación democrática.