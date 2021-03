Tachan de "engañosas" elecciones del Comité Olímpico de Panamá

La secretaria general del Comité Olímpico de Panamá (COP), Estela Riley Rodríguez remitió este martes una carta a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), donde señala que las elecciones para la directiva de 2021-2024 fueron "engañosas", ya que ninguno de los candidatos para presidente logró la mayoría absoluta de votos.

Riley Rodríguez se refiere a las elecciones que celebradas en diciembre de 2020, cuando la Comisión Electoral Independiente (CEI) explicó que el cargo de presidente no se podía oficializar, debido a que el mínimo para proclamar son 38 votos según el estatuto, por lo que se tendría que hacer otra elección.

Aunque en enero de 2021, la abogada la abogada Damaris Young, asumió la presidencia del COP, en diciembre la misma consiguió 37 votos, mientras que el médico Saúl Saucedo acumuló 36, para el cargo de presidente.

En su nota, Riley Rodríguez —dirigente deportiva y excompetidora olímpica, relata a Bach su "preocupación y vergüenza" por las circunstancias en la que se desarrolló el proceso electoral con pruebas, para escoger la Junta Directiva del COP y que aún no concluye, "convirtiéndose en una afrenta al movimiento olímpico panameño", aseguró.

A través de su nota, la secretaria del COP comentó que desde el inicio del proceso electivo, los miembros votantes recibieron información no verídica, la cual creyeron válida, pero que hoy "no se ajusta a la verdad e imposible de ser utilizada para habilitar como Federación Deportivas, en este proceso, a quienes no ostentan esa calidad. Ni tampoco habilitar la representación legal de una organización deportiva, que no ostenta dicho legal reconocimiento", puntualizó.

La excompetidora olímpica reconoció que "la COP fue engañada", debido a que se les hizo creer que dos fundaciones de interés privado estaban inscritas en el Registro Público con personería jurídica, cuando era falso, y fueron estás mismas entidades ilegales las que contaban con cuatro votos "fraudulentos", dos por cada organización.

Además denunció que le permitieron a Carlos Herrera, ejercer como representante legal de la Federación de Gimnasia, cuando la resolución de reconocimiento emitida por el Instituto Panameño de Deportes, que le habilita como tal, no aparece inscrito ene l Registro Público, lo que le permitió votar.

"Todo lo anterior permitió la emisión ilegítima de dos votos más, con lo cual, en total, se permitió que se escrutaran y validarán seis votos ilegítimos, que violan la ley panameña y el estatuto del COP y la Carta Olímpica", sentenció Riley Rodríguez.

La secretaria general del COP concluye su misiva al expresándole a Bach, que "el COP necesita de su ayuda y colaboración para que se propicie un diálogo con las autoridades panameñas y se propicie un verdadero y democrático proceso electivo".