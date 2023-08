El ‘Aifos’ de Felipe VI opta al podio en la gran final de la Copa del Rey Mapfre

El rey Felipe VI (d), a bordo del "Aifos", participa durante la quinta jornada de la 41 edición de la Copa del Rey de Vela que se disputa en Palma de Mallorca. Ballesteros | EFE

El "Aifos" de la Armada Española, en el que regatea el rey Felipe VI, opta al podio de la clase Majorica ORC 1 en la jornada final que este sábado coronará en la bahía de Palma a los vencedores de la 41ª Copa del Rey Mapfre de vela, en la que están participando más de mil regatistas en representación de 16 países.

El barco patroneado por el almirante Jaime Rodríguez Toubes llega la fase decisiva en la tercera posición empatado a puntos (14) con el argentino "From Now On", segundo; el líder es el "Palibex-Elena Nova" (4 puntos).

"Todavía peleamos por el podio, creo que para un barco de 2005 es algo bastante bueno", declaró el italiano Alberto Barovier táctico del "Aifos" tras la jornada de este viernes.

"Tuvimos un problema con el 'gennaker' (spi asimétrico) en la llegada a boya, y eso nos ralentizó mucho. La presión fue cayendo, los barcos más pequeños llegaban más rápidos con mejor brisa y fueron imbatibles", añadió.

Los líderes y con muchas opciones de proclamarse vencedores son: "Palibex-Elena Nova" (ORC 1); "Teatro del Soho CaixaBank" (ORC 2); "Laplaza Assesores" (ORC 3); "Just the Job" (ORC 4); "Nadir" (Clubswan 42); "Hatari" (Clubswan 50); "Patakin" J-70 y "Dorsia Covirán" (Mallorca Women's Cup).

La lluvia que cayó sobre Palma condicionó el comportamiento de la brisa, que fue inestable, lo que obligó a retrasar hasta las 15.00 y 16.00 horas el inicio de la segunda Serie Final para una flota distribuida en tres áreas de regata.

El "Teatro del Soho CaixaBank" de Javier Banderas manda con autoridad en su clase (ORC 2) y sigue contando por triunfos todas las pruebas en la que ha participado en la bahía de Palma.

Con 6 puntos de ventaja sobre el segundo en la clasificación, el "Seabery Dralion", la embarcación ClubSwan 42 patroneada por Daniel Cuevas, está a un paso de conquistar su tercera Copa del Rey Mapfre.

Luis Doreste (ESP), táctico del "Teatro del Soho CaixaBank", calificó de "complicadas" las condiciones de navegación.

“Ha sido el días más complicado de la Copa del Rey. Las condiciones de hoy no eran las que esperábamos e incluso no aparecían en nuestros partes de meteo, pero estamos satisfechos porque hemos dado un buen paso en la clasificación y hemos salvado bien", dijo Doreste.

El "Dorsia Covirán" (RCR Alicante) de Nuria Sánchez dio, por su parte, un gran paso para proclamarse vencedora de la clase femenina y llegará a la final de este sábado en calidad de líder con 1 punto de ventaja de 5 puntos sobre el "Team RCNP Balearia" (RCN Palma) de María Bover, segundo.

También será reñida la final en la clase Herbalife Nutrition J-70. El "Patakin encabeza la clasificación, también, con un punto sobre el "Usana-Les Roches".