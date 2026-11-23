En Panamá, noviembre no solo se viste de azul, blanco y rojo para celebrar las gestas separatistas e independentistas que forjaron la nación. En el calendario deportivo del istmo, el penúltimo mes del año guarda una mística especial: es una época de consagraciones, defensas titulares y reconocimientos históricos donde los atletas canaleros han dejado en alto el nombre del país en los escenarios más exigentes del mundo. Desde los cuadriláteros internacionales hasta el asfalto de la Cinta Costera y los diamantes de las Grandes Ligas, noviembre es sinónimo de triunfo para Panamá.

El boxeo: Un mes de coronas y defensas inolvidables

Si existe una disciplina que ha definido el orgullo deportivo de Panamá, es el boxeo. Históricamente, noviembre ha sido testigo de noches mágicas donde púgiles istmeños alcanzaron la cima del orbe o ratificaron su dominio sobre el cuadrilátero. Uno de los capítulos más recordados ocurrió en noviembre de 1977, cuando el chiricano Jorge Luján viajó a territorio extranjero para desafiar al temido noqueador mexicano Alfonso Zamora. Contra muchos pronósticos, Luján desplegó una cátedra de boxeo y pegada para imponerse por la vía del nocaut, conquistando así el título mundial peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Dos años más tarde, en noviembre de 1979, otro nombre inscribió su firma en la historia: Luis Ibarra, quien se coronó monarca mundial peso mosca de la AMB tras superar en un exigente combate al experimentado venezolano Betulio González. El legado continuó en el siglo XXI con gestas de unificación. En noviembre de 2008, el colonense Celestino “Pelenchín” Caballero protagonizó una de las actuaciones más contundentes de un boxeador panameño fuera de casa. En Ontario, Canadá, Caballero noqueó en cuatro asaltos al entonces invicto local Steve Molitor para unificar los campeonatos mundiales supergallo de la AMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), consolidándose como el rey absoluto de las 122 libras. Más allá de las coronaciones iniciales, noviembre también sirvió para que las máximas leyendas del pugilismo nacional defendieran sus tronos. Figuras inmortales como Panamá Al Brown, Eusebio “El Alacrán” Pedroza, Hilario Zapata y Roberto “La Araña” Vásquez sumaron victorias titulares en este mes. Más recientemente, en noviembre de 2026, el invicto superligero José “El Magnífico” Núñez mantuvo viva esa tradición al regresar al país con dos cinturones regionales (el Continental de las Américas de la AMB y el Fecarbox del CMB) tras derrotar por decisión unánime al mexicano Bryan Flores en El Paso, Texas, acercándose a una oportunidad por el título absoluto.

El asfalto Patrio y el dominio en el fondismo

En el atletismo de fondo, noviembre tiene una cita obligatoria en el calendario nacional: la Maratón Internacional de Panamá. Al celebrarse tradicionalmente en el marco de las festividades patrias, esta prueba se ha convertido en el escenario predilecto para que los corredores locales demuestren su resistencia frente a atletas élite de todo el continente. En este renglón sobresale la figura del chiricano Jorge Castelblanco, el máximo referente del maratonismo panameño moderno. En noviembre de 2020, en medio de una edición atípica, Castelblanco rompió una larga sequía al convertirse en el primer panameño en conquistar la categoría absoluta de los 42 kilómetros en la era moderna del evento. Lejos de conformarse, el fondista volvió a imponer su ley en las calles de la capital en las ediciones de noviembre de 2024 y noviembre de 2025, demostrando una hegemonía sostenida en la prueba reina del atletismo. La tradición de podios nacionales en esta competencia se mantuvo vigente en la edición celebrada el domingo 15 de noviembre de 2026. En dicha jornada, la delegación panameña volvió a brillar en las distintas distancias del certamen: Bladimir Ojo y Sureyis Guerra conquistaron los primeros lugares en la prueba de 5 kilómetros (masculino y femenino, respectivamente), mientras que Valentina Peña subió al podio en la media maratón (21K).

El béisbol y los máximos galardones de las grandes ligas