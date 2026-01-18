México: La nueva tierra prometida para el pelotero panameño

Para nadie es un secreto que el sueño de todo pelotero es llegar a jugar en el mejor béisbol del mundo; las Grandes Ligas. Pero ese sueño a veces muy pocos lo pueden cumplir, y tal vez no sea porque el talento no exista, muchas veces es por circunstancias ajenas al propio pelotero y algunas que nada tienen que ver con el deporte en sí, que nunca acabaremos de entender.

Pero el béisbol no solo se juega en los Estados Unidos; hay ligas alrededor del mundo que le brindan esa oportunidad al pelotero de crecer y hacer su vida profesional fuera del Sistema de Grandes Ligas.

Y es México un país donde hoy en día la presencia de peloteros panameños en las ligas profesionales ha sido una de las historias más destacadas en los últimos años. Por México han pasado peloteros de la talla de Rubén Rivera, Roberto Kelly, Sherman Obando, Manny Acosta, Randall Delgado, Johan Camargo, Darío Agrazal, Rubén Tejada, Jonathan Arauz, Jaime Barría, Allen Córdoba; entre muchos más, que hicieron sus carreras profesionales ahí después de dejar las Grandes Ligas.

Durante la pasada temporada de 2025 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) varios panameños aportaron su talento y experiencia en esta liga, mostrando que el béisbol panameño sigue expandiendo su influencia fuera de fronteras.

El bocatoreño Allen Córdoba -con experiencia en las mayores-, es prueba de ello, siendo uno de los peloteros panameños más destacados en esa liga. Córdoba jugó en el Juego de Estrellas y se coronó campeón con los Diablos Rojos del México, equipo al que llegó precisamente a mitad de temporada en calidad de préstamo desde los Charros de Jalisco. Un hito importante para el oriundo de Changuinola, fue que lideró toda liga en bases robadas con 48, convirtiéndose en una pieza fundamental en el título alcanzado por los Diablos Rojos.

Otro que tuvo una temporada destacada fue Jaime Barría. El derecho jugó el año pasado su primera campaña en México, luego de un año en la liga de Corea. Barría lanzó con los Algodoneros de Union Laguna, equipo que desde que llegó demostró su valía ganando el título de Lanzador de la Semana en una ocasión. Sin duda un as en la rotación lagunera.

Es que contrario a lo que se pueda pensar, el béisbol mexicano es de muy alta competitividad y ahora mucho más, luego que se expandió a 20 la cantidad de peloteros extranjeros que pueden estar dentro del roster profesional.

Johan Camargo es otro talento que jugó la pasada temporada en México con los Tecos de los Dos Laredos. Con Tecos demostró sus quilates a la defensa en la esquina caliente y su explosivo bateo. Seguramente estará de regreso con el equipo binacional

En México también jugaron la pasada campaña los ex Grandes Ligas Rubén Tejada (Olmecas de Tabasco y Caliente de Durango), Darío Agrazal (Leones de Yucatán), Enrique Burgos Jr. (Saraperos de Saltillo) Paolo Espino (Conspiradores de Querétaro), Severino González (Charros de Jalisco) y Jonathan Arauz (Saraperos de Saltillo). Sus aportes ha sido fundamentales, demostrando una solidez y madurez deportiva, elevando el nivel competitivo de los equipos en los que juegan.

También dijeron presente peloteros que estuvieron en los sistemas de ligas menores de MLB como los son los lanzadores Adbiel Saldaña (Dorados de Chihuahua), Jorge “Muñeco” García (Caliente de Durango), Alberto Guerrero y Miguel Gómez (Bravos de León), Andy Otero (Conspiradores de Querétaro y El Águila de Veracruz), Kenny Hernández (Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo) y el jardinero Jhonny Santos (Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova).

Pero aquí no acaba todo, también tenemos manager y entrenadores que están dejando su huella en tierras mexicanas y entre ellos tenemos a Roberto Kelly, quien fue hasta la pasada temporada el manager de los Sultanes de Monterrey (equipo que llevó al título en 2019) y este 2026 tomará las riendas de los Toros de Tijuana. A Kelly lo acompañó en Monterrey Wilfrido Córdoba, quien fue su coach de pitcheo, Rubén Rivera estuvo como coach de bateo de los Piratas de Campeche, José “el Toro” Macías también trabajó como coach de bateo con los Guerreros de Oaxaca y Ricardo Media hizo lo propio con los Pericos de Puebla.

Pero en México también está la Liga Mexicana del Pacífico, circuito invernal en el que también hay presencia panameña, no a la misma escala que en la liga de verano (LMB), pero sí dejando huella en esa liga.

En el Pacífico juegan Allen Córdoba con los Yaquis de Ciudad Obregón y esta temporada llegó a lanzar con los Jaguares de Nayarit el derecho Sadrac Franco. Ambos con actuaciones destacadas con sus respectivas franquicias.

Córdoba estuvo jugando las semifinales de la liga con los Tomateros de Culiacán, equipo que lo seleccionó como refuerzo, luego de que los Yaquis quedaran eliminados en los palyoffs. Y ahora jugará la final de la LMP, luego que Tomateros avanzara a la final luego de llevarse la serie por barrida (4-0) sobre los Algodoneros de Guasave. Por su parte Franco, también vio acción en los playoffs con Nayarit, equipo que también quedó eliminado en primera ronda.

La presencia masiva de peloteros panameños en México no es una casualidad, ya que el talento que tenemos sigue sobrepasando fronteras.

La Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico tienen poco que envidiarle a las Grandes Ligas, pues cuentan con muy buenas organizaciones, infraestructuras y con grandes fanaticadas. Para nada debemos pensar que jugar en estas ligas sería un retroceso en las carreras de nuestros peloteros, muy por el contrario, los mantiene activos y jugando a un alto nivel.

Ahora con el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el horizonte, estar activo en estas ligas es el escenario perfecto para llegar en las mejores condiciones posibles para pelear por un cupo en ese roster final.

Esperemos que este 2026 todo marche bien para que cada uno de nuestros muchachos que juegan en la pelota azteca, para que sigan destacándose y forjando sus carreras profesionales.