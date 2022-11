Quartararo lo tiene claro: "sólo puedo ganar la carrera"

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) reconoce tener un sólo objetivo claro "sólo puedo ganar la carrera y no tengo nada que perder, así que intentaré dar mi máximo y aunque sé que no es la situación ideal para ganar el campeonato, sí que es una buena situación para afrontar una carrera así".

"Pase lo que pase será un buen año en el que hemos aprendido muchas cosas", reconoció el todavía campeón del mundo de MotoGP.

"Ya sabemos lo importante que es para nosotros salir delante en parrilla, así que el resultado del sábado será fundamental", explica Quartararo, quien de su lesión en un dedo dice que "no me duele demasiado, no fue un problema el dolor en Malasia, pero se me curva un poco y en invierno me someteré a una operación para tener un dedo normal".

"Antes de arrancar la temporada tuvimos malas noticias sobre la moto porque después de estar pidiendo más motor, éste no llegó, así que no tuve un buen inicio de temporada, porque yo me estaba quejando mucho y no estaba del todo centrado, pero tuve una buena primera parte de la temporada, y la segunda no estuvo mal, pero varios pilotos dieron un paso adelante y nosotros nos quedamos estancados", recuerda Quartararo.

"Cometimos algunos errores, pero en términos generales, aprendes cuando tienes una temporada difícil como esta. Recabamos mucha experiencia que nos servirá para el futuro", insiste el francés, quien asegura que la carrera del domingo es su prioridad y "sobre todo disfrutar el Gran Premio desde el viernes".