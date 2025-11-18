Mulino celebra el histórico pase de Panamá a su segundo Mundial: ‘Celebremos en paz, todos unidos’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se unió la noche de este 18 de noviembre a la euforia nacional tras la clasificación de Panamá a su segundo Mundial de Fútbol, enviando un mensaje de unidad, orgullo y celebración al país.

“Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar, lo entendemos: es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño”, expresó el mandatario, destacando que un logro de esta magnitud despierta un sentimiento colectivo difícil de contener.

Añadió que “el orgullo nacional permite flexibilidad. Viva Panamá!!!!! Viva la Sele”.

Mulino declaró este jueves 13 de noviembre que no decretaría día libre si Panamá clasificaba para su segundo mundial.