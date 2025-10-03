Mundial sub-20: Panamá queda eliminado tras caer ante Corea del Sur

Con dos partidos perdidos y uno empatado, la selección de Panamá termina su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

La selección dirigida por Jorge Dely Valdés conformaba el Grupo B junto a Ucrania, Paraguay y Corea del Sur. Panamá culminó su participación con 2-1 frente a Corea del Sur.

Panamá cae ante Corea del Sur en el Mundial Sub-20

Para completar la fase de grupos, la selección de Panamá Sub-20 se jugaba la vida ante Corea del Sur. El partido inició con buenas sensaciones; sin embargo, el primer gol del encuentro cayó en el minuto 24 a través de Kim Hyunmin.

Panamá seguía atacando, pero finalizó el primer tiempo con la ventaja para los coreanos.

Al minuto 52 llegó el empate para Panamá, anotado por Kevin Walder. Los canaleros tenían un respiro, ya que con un punto podrían lograr avanzar a la siguiente ronda.

Pero no duró mucho, porque al minuto 58 llegó otra anotación para Corea del Sur, esta vez por medio de Shin Minha.

¿Cuántas veces ha participado Panamá en el Mundial Sub-20?

Panamá suma ya ocho participaciones en Copas Mundiales Sub-20: 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 y la actual en Chile 2025. Su mejor desempeño ha sido alcanzar los octavos de final en tres ocasiones (2011, 2019 y 2023), destacando la histórica primera victoria conseguida en la edición de Polonia 2019.

En esta edición, la selección debutó con una derrota 3-2 frente a Paraguay el pasado sábado 27 de septiembre, luego empató 1-1 con Ucrania el martes 30 de septiembre, y cerró cayendo ante Corea del Sur.