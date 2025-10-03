Mundial sub-20: Panamá queda eliminado tras caer ante Corea del Sur

Con <b>dos partidos perdidos</b> y <b>uno empatado</b>, la <a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-sub-20"><b>selección de </b><b>Panamá</b></a> termina su participación en la <a href="/tag/-/meta/mundial-sub-20"><b>Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025</b>.</a>La selección dirigida por <a href="/tag/-/meta/jorge-dely-valdes"><b>Jorge Dely Valdés</b> </a>conformaba el Grupo B junto a Ucrania, Paraguay y Corea del Sur. <b>Panamá</b> culminó su participación con <b>2-1</b> frente a <b>Corea del Sur</b>.<b>Panamá cae ante Corea del Sur en el Mundial Sub-20</b>Para completar la fase de grupos, <b>la selección de Panamá Sub-20 se jugaba la vida ante Corea del Sur. </b>El partido inició con buenas sensaciones; sin embargo, el primer gol del encuentro cayó en el minuto <b>24</b> a través de <b>Kim Hyunmin</b>.Panamá seguía atacando, pero finalizó el primer tiempo con la ventaja para los coreanos.Al minuto <b>52</b> llegó el empate para Panamá, anotado por <b>Kevin Walder</b>. Los canaleros tenían un respiro, ya que con un punto podrían lograr avanzar a la siguiente ronda.Pero no duró mucho, porque al minuto <b>58</b> llegó otra anotación para Corea del Sur, esta vez por medio de <b>Shin Minha</b>.<b> ¿Cuántas veces ha participado Panamá en el Mundial Sub-20?</b>Panamá suma ya <b>ocho participaciones</b> en Copas Mundiales Sub-20: 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 y la actual en Chile 2025. Su mejor desempeño ha sido alcanzar los <b>octavos de final</b> en tres ocasiones (2011, 2019 y 2023), destacando la histórica <b>primera victoria</b> conseguida en la edición de Polonia 2019.En esta edición, la selección debutó con una derrota <b>3-2</b> frente a Paraguay el pasado <b>sábado 27 de septiembre</b>, luego empató <b>1-1</b> con Ucrania el <b>martes 30 de septiembre</b>, y cerró cayendo ante Corea del Sur.