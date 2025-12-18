Nicolás Espinosa, un cronista deportivo fiel a la verdad

Su trabajo periodístico así como su carisma serán algunas de las cualidades que harán falta no solo para la audiencia que lo seguía de forma atenta, sino para sus colegas que no solo echarán de menos a un profesional, sino a un amigo siempre dispuesto a ayudar.

Su afán, que no solo se situaba en contar al detalle las glorias y penas de los deportistas panameños e internacionales, también se encontraba en el registro de la historia deportiva. En el año 2023, Espinosa dejó un valioso legado bibliográfico con la publicación de su libro ‘Los nacionales del béisbol mayor y sus 80 años de historia (1944-2023)’, una obra que compila ocho décadas de historia del béisbol panameño, una disciplina considerada como el deporte nacional por excelencia.

Hasta sus últimos días, Espinosa fue colaborador de La Estrella de Panamá , donde realizó unas colaboraciones en las que se dedicó a resaltar y analizar el desempeño de los atletas panameños, aportando visibilidad y contexto al acontecer deportivo nacional e internacional. Así mismo, se desempeñó como editor deportivo del diario La Prensa.

El periodista deportivo Nicolás Espinosa partió ayer a la inmortalidad, dejando tras de sí no solo una huella en lo que se refiere a su estilo de aplicar el género de la crónica dentro del periodismo deportivo, sino grandes recuerdos en quienes tuvieron la fortuna de compartir con él incontables momentos dentro de una sala de redacción, resaltando así su gran don de gente y su habilidad de formar a generaciones de periodistas desde el consejo honesto y la humildad sincera.

La excelencia periodística

El periodista Campo Elías Estrada trabajó con Espinosa durante muchos años en el diario La Prensa, mientras este último fungía como editor deportivo del periódico. Con un sentido recuerdo, Elías Estrada afirma lo siguiente: “Yo soy periodista gracias a Nicolás Espinosa”.

“Cuando llegué a Panamá de Colombia, él me dio la oportunidad de trabajar allí. El vio como escribía en el suplemento ‘Mundo Deportivo’ que se publicaba los sábados en el diario La Prensa, y a él le gustó mucho. Me ayudó laboralmente y gracias a él hice mi nombre como periodista. Él fue el artífice del éxito que yo tuve a nivel profesional”, reconoció Estrada a La Estrella de Panamá.

Es así que Elías Estrada relata que Espinosa vio en él un gran potencial analítico que daría forma a la que sería su columna ‘Tiro al Gol’ que, hoy en día, es un blog donde el periodista deportivo comparte sus impresiones sobre el acontecer deportivo.

“Él era muy exigente. Cuando estaba en la sala de redacción, él era así pero cuando nos llevaba a tomar una cerveza, era distendido. (...) Él tenía todo el temple de lo que significaba ser un editor de deportes. Te exigía, te revisaba, te aconsejaba, te regañaba... él quería un buen producto para el lector (...) Por otro lado, la columna ‘Tiro al Gol’ cobró vida en 1996 cuando Nicolás me dijo que tenía que dar a conocer mi punto de vista además de reportar el hecho. Él me enseñó todo lo que sé hasta jubilarme”, rememoró el comunicador deportivo.

Otra de las cosas esenciales que aprendió el periodista deportivo es la importancia de escribir bien y la necesidad de no solo contar lo bueno del acontecer deportivo, sino lo malo con el objetivo de que deba ser cambiado. Un aspecto que bien reflejaba en sus columnas de opinión.

Este mismo aspecto lo señaló la editora general de La Estrella de Panamá Ivette Leonardi, quien convocó a Espinosa hace siete años como parte de una reingeniería de la sección de variedades del diario Café Estrella, que en la actualidad también aborda la actualidad deportiva. Leonardi lo recuerda como un profesional que siempre entregaba cada lunes unos textos impecables contenidos de análisis sesudos relacionados a la realidad deportiva.

“Nicolás no solo se encargó de contar la historia del deporte nacional, sino llevar ese contexto en la actualidad. Es de este modo, que explicó cómo era el deporte desde sus inicios y se especializó en el boxeo, que es uno de los deportes nacionales por excelencia. Él contó esas hazañas de los deportistas y también reflejó con su pluma las necesidades y las denuncias que se tenían que hacer, por ejemplo, sobre la infraestructura deportiva y las carencias que tiene el deporte”, resaltó la también presidenta de la Fundación Fórum de Periodistas.

Leonardi agregó que en los reportajes de Espinosa nunca faltó el apego a los hechos y a la verdad. “Su legado lo podemos tener, por supuesto, a través de sus crónicas deportivas. El deporte panameño y el periodismo deportivo en lo que se refiere a la prensa escrita, pierde muchísimo con su partida. Se le extrañará muchísimo y nos hará mucha falta. Él nos demostró que el periodismo deportivo se ejerce con rigor y el respeto a la memoria de personas ilustres que marcaron la historia con sus hazañas”, agregó.

Es en este sentido, que el trabajo profesional de Espinosa servirá como un faro para la nueva camada de periodistas deportivos. Entre ellos, el periodista deportivo de La Estrella de Panamá, Jean Paul Francis, quien siempre conversaba con él para ajustar sus colaboraciones en la sección deportiva del diario. Francis recuerda de manera vívida su calidez humana cuando Espinosa le felicitaba por WhatsApp fechas señaladas como la Navidad o las vacaciones. “Su partida es una gran lástima”, aseguró, aduciendo que se pierde una figura de la narración de la historia deportiva.

Así mismo, Francis rememoró su uso de vocablos con los que enseñaba a su público un poco más del ámbito deportivo. “Con sus columnas aprendí historias que no conocía o reconocía cosas de las cuales yo no me acordaba. Con lo que me voy a quedar siempre es con su espíritu crítico. Emitía sus opiniones sin ningún filtro, sin faltar nunca el respeto. De eso también se trata el periodismo”, concluyó.