Noviembre, el mes de la Patria, tuvo mucha actividad deportiva en el pasado

La Estrella de Panamá, por ejemplo, del 2 de noviembre de 1907, anunció el partido de béisbol entre los Indios y América, en el campo de Coca Grove, programado para el día siguiente, 3 de noviembre.Algunos años después, el 2 de noviembre de 1945 para ser precisos, el mismo diario informó que la Federación Nacional Amateur de Levantamiento de Pesas, encabezado por Leopoldo De León S., realizaría el Campeonato Nacional Senior.Y, para los que creen que el fútbol se juega en Panamá a partir de los años 70, el 3 de noviembre de 1926, La Estrella dio detalles sobre la derrota del Deportivo Nacional, 2 goles por 0, ante el equipo de la fragata argentina 'Presidente Sarmiento', en el campo del Instituto Nacional, de la ciudad capital.Hoy, las cosas son totalmente diferentes. Algunos alegan que los tiempos cambian y fue por ello que las organizaciones nacionales, en algún momento de su historia, dieron paso a las actividades recreativas y se sumieron en un permanente ostracismo. Aparentemente, dirían otros, le pasaron el testigo a las primeras autoridades nacionales, que tomaron estos días conmemorativos, para entregar condecoraciones y nombrar abanderados, entre los deportistas destacados.Pero, veamos que aconteció en aquellos tiempos en que, aparentemente, las cosas eran más fáciles, aunque no se contaban con las instalaciones deportivas ni el apoyo económico gubernamental de hoy. No lo haremos en orden cronológico sino según su importancia y, tomando en cuenta todo el mes de noviembre.