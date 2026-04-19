Omar Moreno: Cuando la velocidad se convierte en historia

Omar Renán Moreno Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, un rincón del occidente panameño donde el béisbol se vive con intensidad y pasión.

Desde muy pequeño mostró condiciones atléticas poco comunes, destacándose tanto en el béisbol como en el atletismo, disciplina en la que desarrolló la velocidad que más adelante lo convertiría en uno de los corredores más temidos de las Grandes Ligas.

Su talento no pasó desapercibido y el 30 de marzo de 1969, con apenas 16 años, fue firmado por Herby Raybourn, scout de los Piratas de Pittsburgh, por la suma de 750 dólares. Así comenzó el largo camino de un joven panameño que, como muchos en su época, tuvo que dejar su tierra para perseguir el sueño de llegar a las Grandes Ligas.

Moreno inició su desarrollo en las ligas menores de la organización de Pittsburgh, donde rápidamente llamó la atención por su combinación de velocidad, alcance defensivo y agresividad en las bases. No era un bateador de poder, pero sí un jugador incómodo para los lanzadores rivales, capaz de cambiar el ritmo de un juego con su presencia en circulación.

El 6 de septiembre de 1975 llegó el momento que había esperado durante años: su debut en las Grandes Ligas. Fue en Montreal ante los Expos, cuando entró como bateador emergente en sustitución de Richie Hebner. En su primer turno recibió base por bolas, una pequeña muestra de la disciplina que también caracterizó su juego. Aquel día, otro panameño, Manny Sanguillén, defendía la receptoría de los Piratas, en un momento que simbolizaba la creciente presencia istmeña en el mejor béisbol del mundo.

A partir de 1977, Moreno se consolidó como el jardinero central titular de los Piratas de Pittsburgh. Su velocidad comenzó a marcar diferencias de manera contundente. En 1978 lideró las Grandes Ligas con 71 bases robadas y repitió la hazaña en 1979 con 77. Para entonces, ya era conocido con el apodo de “El Antílope”, una referencia directa a su elegancia y rapidez al desplazarse tanto en el jardín central como en las bases.

La temporada de 1979 representó el punto más alto de su carrera. Los Piratas de Pittsburgh, un equipo recordado por su química y por su identidad reflejada en el tema “We Are Family”, avanzaron hasta la Serie Mundial. Enfrentaron a los Orioles de Baltimore en una serie intensa que se extendió a siete juegos. Moreno fue pieza clave en la alineación y en la defensa. El momento más simbólico llegó en el último out del Juego 7, cuando capturó un elevado conectado por Pat Kelly al jardín central, sellando así el campeonato para Pittsburgh. Aquel instante lo inmortalizó como parte fundamental de uno de los equipos más emblemáticos de finales de los años setenta.

Un año después, en 1980, Moreno firmó una de las temporadas más impresionantes para un corredor en la historia de la franquicia: se robó 96 bases. Sin embargo, en una curiosidad estadística que refleja la competitividad de la época, no lideró la liga ese año, ya que Ron LeFlore, de los Expos de Montreal, alcanzó 97. Aun así, la marca de Moreno sigue siendo la más alta registrada por un pelotero panameño en Grandes Ligas.

Tras su etapa con Pittsburgh, donde jugó hasta 1982, Moreno se declaró agente libre. El 10 de diciembre de ese mismo año firmó con los Astros de Houston, iniciando así una nueva etapa en su carrera. En 1983 comenzó la temporada con Houston, pero el 10 de agosto fue traspasado a los Yankees de Nueva York en un cambio que involucró a Jerry Mumphrey. Su paso por los Yankees se extendió hasta 1985, aportando experiencia y velocidad desde el banco y en roles situacionales.

Ese mismo año, el 3 de septiembre, firmó con los Reales de Kansas City, donde finalizó la temporada. Posteriormente, en 1986, tuvo su última experiencia en Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta. Su último partido se registró el 5 de octubre de ese año, en el Astrodome, enfrentando precisamente a los Astros de Houston. Entró como bateador emergente por el receptor Bruce Benedict y se fue en blanco en su único turno, cerrando así una carrera de 12 temporadas en el mejor béisbol del mundo.

A lo largo de su trayectoria en las Grandes Ligas, Omar Moreno disputó 1,382 partidos, acumuló 4,992 turnos oficiales y registró un promedio de bateo de .252. Conectó 1,257 imparables, incluidos 37 jonrones, 171 dobles y 87 triples. Anotó 699 carreras, impulsó 386 y se robó 487 bases, una cifra que refleja su impacto como corredor. En postemporada, participó en 10 juegos, bateó para .311 en 45 turnos, con 14 imparables, entre ellos dos dobles y un triple, además de tres carreras impulsadas y una base robada.

Pero su historia no se limita a las Grandes Ligas. Moreno también dejó huella en la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, donde vistió los uniformes de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey. En ambos equipos fue reconocido por su intensidad y su capacidad para influir en el juego con su velocidad, ganándose el respeto de los fanáticos dominicanos y de sus compañeros.

En Panamá, su legado comenzó desde temprana edad. Representó a la provincia de Chiriquí en torneos nacionales. Su versatilidad deportiva también lo llevó a destacar en el atletismo, disciplina que complementó su desarrollo como pelotero.

Tras su retiro, Moreno se mantuvo vinculado al deporte. En 2009 ocupó, por un breve período, el cargo de director del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), contribuyendo desde la gestión al desarrollo deportivo del país. Más adelante, en 2015, asumió el rol de mánager de los Caballos de Coclé en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

Fuera del terreno, junto a su esposa Sandra, lidera la Fundación Omar Moreno, una iniciativa enfocada en brindar oportunidades a niños de escasos recursos a través del béisbol. Su trabajo comunitario refleja un compromiso genuino con el desarrollo social y deportivo, utilizando el deporte como herramienta de transformación.

Hablar de Omar Moreno es hablar de velocidad, disciplina y determinación. Fue un pelotero que entendió su rol y lo ejecutó con excelencia en una época donde las bases robadas eran un arte y una estrategia fundamental. Su impacto va más allá de los números: representa a una generación de peloteros panameños que abrió camino en las Grandes Ligas y elevó el nombre del país en el escenario internacional.

Su historia permanece como inspiración para jóvenes peloteros que sueñan con llegar lejos. Porque si algo dejó claro Omar Moreno en su carrera, es que con talento, esfuerzo y perseverancia, incluso desde un pequeño rincón como Puerto Armuelles, se puede conquistar la cima del béisbol mundial.