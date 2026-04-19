Reglamento Interno de la Asamblea, la disyuntiva de los diputados

La aprobación de las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional no solo es una carrera contra reloj porque se acaban las sesiones ordinarias, sino que también dependerá de voluntades políticas.

Aunque hay diputados que consideran que las sesiones ordinarias concluirán con la aprobación del documento, hay quienes no son tan optimistas y otros simplemente consideran que “no es la prioridad”.

El proyecto de ley se encuentra en el punto 142 de la agenda del pleno de la Asamblea y, para que entre en debate durante estos ocho días que quedan de sesiones ordinarias, deberá estar entre los primeros.

Una medida que depende de la voluntad política de la Asamblea y que tiene dos alternativas: la primera, que la propia directiva de la Asamblea, presidida por el panameñista Jorge Herrera, lo ponga de primero en la lista; y la segunda, que un diputado solicite la alteración del orden del día para debatir las reformas, lo cual deberá ser aprobado por la mayoría de los 71 diputados.

El diputado José Luis Varela, de la bancada panameñista, y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, se mostraron optimistas en que las reformas pasarán el segundo y tercer debate durante estas dos últimas semanas de sesiones ordinarias.

El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, es menos optimista y consideró que “lo ve complicado” que pasen los dos debates en este periodo de sesiones que culmina el próximo jueves 30 de abril. “Ese debate seguro toma una o dos semanas. Y justo ese es el tiempo que queda para que acabe la legislatura”, recalcó.

“Siempre hay chance si hay voluntad. Sé que Jorge (Herrera) quiere”, respondió el diputado Varela.

Al consultar al diputado Cedeño sobre la posibilidad de que se aprueben, respondió con unas cortas palabras: “Pienso que sí”.

En la bancada del oficialista partido Realizando Metas miran el tema con frialdad. A la pregunta de si se aprobarán las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea durante estas dos semanas, el diputado Luis Eduardo Camacho respondió que “no sé, no es mi prioridad” y luego agregó que él no es quien define la agenda del pleno de la Asamblea.

Después de casi dos años desde que se inició el actual quinquenio, la semana pasada la Comisión de Credenciales aprobó, en primer debate, el documento, luego de modificar las 18 propuestas presentadas por diputados de distintas bancadas legislativas.

Las primeras siete propuestas que se presentaron tan pronto se instaló la primera legislatura del quinquenio estaban relacionadas con reformas al Reglamento Interno.

La Comisión de Credenciales unificó los anteproyectos de ley e introdujo cambios.

Entre los puntos que se reforman está el artículo sobre la estructura de personal, estableciendo que el personal permanente, transitorio, por contrato de servicios profesionales o cualquier otra modalidad se publicará, en cumplimiento con las normas de transparencia, en la página web de la Asamblea Nacional.

Las modificaciones al reglamento también responden a las críticas populares por presuntas “botellas” en la Asamblea, estableciendo evaluaciones dos veces al año al personal que, de no ser aprobadas, serían causal de despido.

Además, responsabiliza a los diputados y diputadas de la asistencia del personal nombrado en sus despachos.

También se revisan las comisiones legislativas. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos pasaría a ser la Comisión de Comercio, Turismo e Industria.

Asimismo, se adiciona un artículo relacionado con el derecho a réplica que afectaría a los diputados. Establece que un diputado no deberá hacer alusiones personales a otro; de hacerlo, el diputado aludido tendrá derecho a réplica por un tiempo máximo de cinco minutos.