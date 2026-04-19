Autosuficiencia en arroz: ¿qué tan cerca o lejos esta Panamá de lograr la meta?

Panamá se encuentra en una etapa decisiva para alcanzar la autosuficiencia en la producción de arroz, un objetivo estratégico para la seguridad alimentaria nacional y la estabilidad del sector agropecuario. El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Roberto Linares, aseguró que la diferencia pendiente es mínima: “En arroz sí estamos muy cerca de ser autosuficientes. Posiblemente se necesitan alrededor de un millón de quintales porque es la diferencia de arroz limpio y seco, o sea, arroz de cáscara, eso produce arriba del 65% de arroz limpio, pero sí estamos cerca de ser autosuficientes”.

El productor Omar Spiegel recordó que Panamá ya ha logrado abastecerse en varias ocasiones, como durante la pandemia, cuando no fue necesario importar. Actualmente, dijo, los inventarios oficiales reportan 4.8 millones de quintales almacenados, suficientes para garantizar el consumo hasta octubre. Spiegel subrayó que el marco jurídico robusto que regula las importaciones ha dado seguridad a los agricultores para invertir en un negocio estable: “El productor está dispuesto a invertir en un negocio seguro y un negocio seguro se hace en un país donde se respetan las leyes”.

No obstante, Spiegel advirtió que los precios del arroz muestran una tendencia preocupante. El precio promedio del arroz especial registra un aumento sostenido desde 2022, alcanzando sus niveles más altos entre 2025 y 2026. El arroz de primera también ha subido, aunque en menor escala. En contraste, el precio promedio pagado a la producción nacional se mantuvo estable hasta 2024, pero cayó en 2025 de $33.00 a $26.00, anulando las utilidades y generando grandes pérdidas para los agricultores. “La ausencia de un precio de referencia para 2026 ha incrementado la incertidumbre, comprometiendo el financiamiento agrícola y la sostenibilidad de la producción nacional”, sentenció.

La Federación de Asociaciones de Arroz y Otros Granos de Panamá (Fapagrap) precisó que el inventario nacional pasó de 3.5 millones de quintales en mayo de 2025 a 4.8 millones en mayo de 2026, un incremento de 1.3 millones que coincide con el arroz ingresado fuera de la cadena formal en 2025. “El país cuenta con el arroz necesario para su abastecimiento. El producto ya se encuentra dentro del sistema y disponible para el consumo”, señaló la Federación, en respuesta a las inquietudes sobre la necesidad de nuevas importaciones.

En medio de estas tensiones, el presidente José Raúl Mulino dejó claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. “No se va a desproteger a productores”, dijo.

A este esfuerzo se suma la iniciativa privada. El gerente general de Conagro Semillas, Luis Barría, lleva adelante el programa “Panamá crece en arroz”, enfocado en producir más con menos, reduciendo costos y aumentando rendimientos. “Hoy estamos en 4.5 toneladas por hectárea, pero necesitamos llegar a 7 o 7.5 toneladas, incluso 8 con riego. Con 6.5 a 7 toneladas ya somos autosuficientes, y eso se puede lograr en dos o tres años”, explicó.

Barría subrayó que el uso de semilla certificada, seguros agrícolas y asistencia técnica son claves para mejorar la competitividad, especialmente de cara al 2030, cuando los aranceles del arroz llegarán a cero.