Bancos mantienen solvencia y liquidez pese a caída de utilidades en febrero 2026

La banca panameña mantiene un índice de adecuación de capital superior al 15%, muy por encima del mínimo regulatorio de 8%, lo que confirma su solidez patrimonial. En términos de liquidez, el SBN registró un índice de 56.84% en 2026, también por encima del mínimo legal de 30%, asegurando capacidad para responder a las obligaciones de corto plazo.Tasas de interés y fondeo El comparativo regional al cierre de 2025 muestra que Panamá mantiene tasas competitivas: hipotecas en 6.50%, préstamos personales en 8.92% y tarjetas de crédito en 22.07%, por debajo de países como Honduras o Colombia.