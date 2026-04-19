Bancos mantienen solvencia y liquidez pese a caída de utilidades en febrero 2026

El sistema bancario panameño hasta febrero de 2026 cerró con señales mixtas: crecimiento en activos, créditos y depósitos, pero con una caída en las utilidades frente al año anterior. Según datos de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), el Centro Bancario Internacional (CBI) mostró un crecimiento positivo en sus principales indicadores. Los activos alcanzaron $163,232 millones, con un incremento de 4.83% respecto a 2025. Los créditos sumaron $100,646 millones, creciendo 5.20%, mientras que los depósitos llegaron a $118,203 millones, con un alza de 7.26%. En cuanto a utilidades, se registró una caída de -9.48% frente a 2025, lo que refleja presiones en la rentabilidad pese al aumento en la actividad crediticia y de depósitos. El patrimonio se situó en $19,025 millones, con un crecimiento interanual de 7.32%.

Local

El Sistema Bancario Nacional (SBN) también reportó crecimiento en activos y depósitos, aunque con menor dinamismo. Los activos sumaron $144,996 millones, un aumento de 3.90%, mientras que los créditos alcanzaron $89,774 millones, con un alza de 1.85%. Los depósitos se ubicaron en $102,433 millones, creciendo 4.55%. Sin embargo, las utilidades cayeron -11.38% respecto a 2025, reflejando un entorno de márgenes más ajustados. El patrimonio se situó en $17,117 millones, con un crecimiento interanual de 20.35%, lo que evidencia un fortalecimiento de la base de capital.

Solvencia

La banca panameña mantiene un índice de adecuación de capital superior al 15%, muy por encima del mínimo regulatorio de 8%, lo que confirma su solidez patrimonial. En términos de liquidez, el SBN registró un índice de 56.84% en 2026, también por encima del mínimo legal de 30%, asegurando capacidad para responder a las obligaciones de corto plazo. Tasas de interés y fondeo El comparativo regional al cierre de 2025 muestra que Panamá mantiene tasas competitivas: hipotecas en 6.50%, préstamos personales en 8.92% y tarjetas de crédito en 22.07%, por debajo de países como Honduras o Colombia.

Visión

El presidente de la ABP, Ernesto A. Boyd Jr., destacó que “las cifras que compartimos muestran un sistema bancario solvente, fuerte, eficiente y que quiere ir de la mano de la economía del país y apoyar a esa persona que está buscando alternativas de financiamiento para adquirir sus viviendas o comprar sus autos”. Agregó que los resultados de 2025 fueron muy positivos, con una rentabilidad del sistema general por encima del 13% de retorno sobre patrimonio, lo que refleja la confianza de inversionistas que han decidido poner su dinero en riesgo para apoyar al sistema financiero y, en consecuencia, al desarrollo económico de Panamá.