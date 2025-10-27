Packers vs Steelers: La defensa de Green Bay detiene el récord de Rodgers

Jordan Love lució en los controles de Packers con 360 yardas y tres envíos de anotación.Del otro lado, Rodgers, quien sumó dos touchdowns, sufrió con la presión de la defensiva rival; fue capturado en tres ocasiones (dos por Rashan Gary y una por Micah Parsons) e interceptado una vez.Los Steelers dominaron la primera mitad gracias a la intensa presión de su defensiva, que solo permitió una anotación en una conexión de Jordan Love con Tucker Kraft en el primer cuarto.Pittsburgh, que apenas sumó tres puntos en el inicio del juego, tuvo un segundo periodo más productivo gracias a la precisión de Chris Boswell, quien conectó dos goles de campo, más el touchdown de DK Metcalf a pase de Aaron Rodgers que les dio ventaja de 16-3.