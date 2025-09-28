Panamá busca como anfitrión un cupo para el mundial de béisbol U-23

Los peloteros profesionales Eduardo Tait, Adrián Sugastey, Juan Diego Rosas, Eduardo Castillo y Jorge García lideran el equipo nacional que participa en el premundial de béisbol U-23, que se desarrolla en nuestro país.El torneo, que se inauguró este domingo, se desarrolla en los estadios Justino Salinas y Mariano Rivera, ambos en Panamá Oeste, hasta el próximo sábado 4 de octubre, con la participación de diez selecciones que buscan su pase al mundial de Nicaragua.Tait es el prospecto #2 de los Mellizos de Minnesota, en tanto que Sugastey juega en la Clase AA de los Gigantes de San Francisco, mientras que Rosas está con los Azulejos de Toronto; Castillo con los Cachorros de Chicago, y García en la pelota mexicana. El equipo panameño está dirigido por el veterano técnico Aníbal Reluz, quien recibe la asistencia de Audes De León, Manuel Rodríguez y Andy Hernández. Panamá se ha estado preparando para este torneo, con la intención de clasificarse a una competición que nació en 2013 con el torneo panamericano, pero de la categoría U21.En el 2017 tomó oficialmente el nombre de U23 y en sus torneos más recientes, la novena istmeña culminó en el sexto lugar del campeonato realizado en 2022 en México, donde los anfitriones culminaron campeones e invictos.En esa oportunidad, Cuba cobró la de plata y Nicaragua la de bronce.Al año siguiente en Mangua, la selección de Colombia obtuvo el primer lugar al vencer en la disputa de la presea de oro a Nicaragua, en tanto que Venezuela se quedaba con el tercer lugar.