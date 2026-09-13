Panamá hace historia y se corona campeón de los Codicader

Panamá cerró con una actuación histórica su participación en los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) Honduras 2026, al conquistar el primer lugar de la competencia regional con un total de 182 medallas en las 20 disciplinas deportivas en las que participaron sus estudiantes.

La delegación panameña terminó el torneo, que concluyó este sábado 12 de septiembre en Tegucigalpa, con 72 medallas de oro, 46 de plata y 64 de bronce, una cosecha que le permitió alcanzar el título de campeón del deporte estudiantil centroamericano.

El resultado representa, según la delegación panameña, la mejor actuación del país en la historia de estos campeonatos.