  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

¿Un incendio en AES Colón? La empresa explica lo que realmente sucedió

Sede de AES Colón
Sede de AES Colón AES Colón
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/09/2026 10:27
La empresa enfatizó que el evento fue una operación controlada y de corta duración, por lo que no representó riesgo o peligro

Ante la circulación de videos en redes sociales sobre un supuesto incendio en las planta AES Colón, la empresa emitió un comunicado oficial aclarando que la actividad observada no correspondió a un incendio ni a una situación de emergencia.

La compañía explicó que las imágenes registraron la activación temporal y controlada del sistema de quema de gas (Flare) de su terminal de almacenamiento de gas natural, el cual forma parte de los mecanismos de seguridad de la instalación para liberar la presión en las tuberías de manera segura cuando la operación lo requiere.

Esta maniobra de venteo se produjo tras la salida súbita de la planta Generadora Gatún, ocasionada por descargas eléctricas y adversas condiciones meteorológicas en el área de generación.

AES Panamá enfatizó que el evento fue una operación controlada y de corta duración, por lo que no representó riesgo o peligro alguno para sus colaboradores, vecinos o comunidades aledañas.

Asimismo, la empresa reafirmó su compromiso con el cumplimiento de altos estándares de seguridad industrial, protección ambiental y la normativa legal vigente.

VIDEOS

Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

Lo Nuevo