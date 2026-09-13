¿Un incendio en AES Colón? La empresa explica lo que realmente sucedió

Ante la circulación de videos en redes sociales sobre un supuesto incendio en las planta AES Colón, la empresa emitió un comunicado oficial aclarando que la actividad observada no correspondió a un incendio ni a una situación de emergencia.

La compañía explicó que las imágenes registraron la activación temporal y controlada del sistema de quema de gas (Flare) de su terminal de almacenamiento de gas natural, el cual forma parte de los mecanismos de seguridad de la instalación para liberar la presión en las tuberías de manera segura cuando la operación lo requiere.

Esta maniobra de venteo se produjo tras la salida súbita de la planta Generadora Gatún, ocasionada por descargas eléctricas y adversas condiciones meteorológicas en el área de generación.

AES Panamá enfatizó que el evento fue una operación controlada y de corta duración, por lo que no representó riesgo o peligro alguno para sus colaboradores, vecinos o comunidades aledañas.

Asimismo, la empresa reafirmó su compromiso con el cumplimiento de altos estándares de seguridad industrial, protección ambiental y la normativa legal vigente.