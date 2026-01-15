  1. Inicio
Panamá regresa a la Serie del Caribe y defiende título en la Serie de las Américas

El torneo se disputará del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de selecciones de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá.
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/01/2026 14:33
El equipo será dirigido por José Mayorga, actual técnico de la selección panameña para el Clásico Mundial de Béisbol.

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) se prepara para un exigente calendario internacional en el mes de febrero, con la participación del país en dos torneos de alto nivel: la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Guadalajara, México, y la Serie de las Américas, a celebrarse en Venezuela.

Panamá regresará a la Serie del Caribe luego de su ausencia en la edición 2025, esta vez representada por los Federales de Chiriquí.

El equipo será dirigido por José Mayorga, actual técnico de la selección panameña para el Clásico Mundial de Béisbol, quien cuenta con amplia experiencia en este tipo de competencias regionales.

El torneo caribeño se desarrollará del 1 al 7 de febrero. Como parte de su preparación, el equipo panameño iniciará entrenamientos este miércoles en el estadio nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m.

Panamá debutará el 2 de febrero frente a la selección anfitriona, México, en un encuentro programado para las 8:00 p.m.

Águilas Metropolitanas buscarán repetir el título en la Serie de las Américas

De forma paralela, el béisbol panameño también tendrá representación en la Serie de las Américas, donde las Águilas Metropolitanas viajarán a Venezuela con el objetivo de defender el título, bajo la dirección del exjugador de Grandes Ligas Rubén Rivera.

El torneo se disputará del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de selecciones de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario invernal de la región.

Como parte de su preparación, las Águilas iniciarán entrenamientos el próximo 21 de enero en la academia Mariano Rivera, en La Chorrera, a partir de las 9:00 de la mañana. El debut del equipo panameño está programado para el 5 de febrero frente a la selección de Venezuela, en un partido que se jugará a las 6:00 de la tarde.

Con estos compromisos internacionales, Probeis reafirma su presencia en el béisbol regional y el protagonismo de Panamá en los principales torneos del área.

