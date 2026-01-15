Panamá regresa a la Serie del Caribe y defiende título en la Serie de las Américas

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) se prepara para un exigente calendario internacional en el mes de febrero, con la participación del país en dos torneos de alto nivel: la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Guadalajara, México, y la Serie de las Américas, a celebrarse en Venezuela.

Panamá regresará a la Serie del Caribe luego de su ausencia en la edición 2025, esta vez representada por los Federales de Chiriquí.

El equipo será dirigido por José Mayorga, actual técnico de la selección panameña para el Clásico Mundial de Béisbol, quien cuenta con amplia experiencia en este tipo de competencias regionales.

El torneo caribeño se desarrollará del 1 al 7 de febrero. Como parte de su preparación, el equipo panameño iniciará entrenamientos este miércoles en el estadio nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m.

Panamá debutará el 2 de febrero frente a la selección anfitriona, México, en un encuentro programado para las 8:00 p.m.