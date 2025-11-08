¿Por qué se posterga la Copa América de Béisbol?, así responde Pandeportes

<b>Panamá cumplió con su rol de anfitrión, la posición de Pandeportes</b>El <b>comunicado de <a href="/tag/-/meta/pandeportes-instituto-panameno-de-deportes">Pandeportes</a></b> subraya que Panamá no era el organizador del evento, sino el país anfitrión, cuya responsabilidad recaía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos esenciales, tales como seguridad, tránsito y apoyo paramédico. El Gobierno, a través de Pandeportes, confirma que ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo y realizó un aporte económico importante para la preparación de la selección nacional de béisbol.