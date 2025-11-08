¿Por qué se posterga la Copa América de Béisbol?, así responde Pandeportes

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC Américas) ha tomado la decisión de posponer la realización de la Copa América de Béisbol, la cual estaba programada para disputarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025. La causa de esta suspensión obedece a desacuerdos contractuales entre la WBSC y la empresa internacional promotora del evento, lo que ha impedido cumplir con los tiempos establecidos para su ejecución. El aplazamiento ocurre a pocos días del inicio del torneo, cuando la Confederación Panamericana de Béisbol ya había confirmado los ajustes y el calendario detallado que se jugaría en dos estadios principales, lo que demuestra la preparación avanzada por parte de Panamá.

Panamá estaba listo: grupos y calendario definidos El Grupo A estaba programado para jugar en el estadio Juan D. Arosemena de la ciudad de Panamá. Las selecciones de México, Curazao, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela serían las que competirían a partir del 13 de noviembre. La jornada inicial contemplaba a México visitando a Curazao, seguido del juego en el que Cuba visitaría a Nicaragua, cerrando con el enfrentamiento de República Dominicana visitando a Venezuela.

Por su parte, el Grupo B se mantendría en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera. También el 13 de noviembre se estrenaría con los enfrentamientos entre Brasil visitando a Colombia, Puerto Rico visitando a Argentina y el cierre con Panamá de visitante ante Canadá. Tras la fase de grupos, los tres mejores de cada grupo avanzarían a la Súper Ronda el 19 de noviembre, luchando por un lugar en las finales de la I edición de la Copa América que se jugaría en su totalidad en Panamá.

Panamá cumplió con su rol de anfitrión, la posición de Pandeportes El comunicado de Pandeportes subraya que Panamá no era el organizador del evento, sino el país anfitrión, cuya responsabilidad recaía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos esenciales, tales como seguridad, tránsito y apoyo paramédico. El Gobierno, a través de Pandeportes, confirma que ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo y realizó un aporte económico importante para la preparación de la selección nacional de béisbol.