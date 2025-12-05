  1. Inicio
¿Qué ocurrirá en el sorteo del Mundial 2026? Esto se conocerá el 6 de diciembre

Sorteo del Mundial 2026 será en el Kennedy Center de Washington.
Sorteo del Mundial 2026 será en el Kennedy Center de Washington. AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 11:05
El sorteo del Mundial 2026 definirá los rivales de Panamá y marcará el inicio del camino hacia la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que Panamá conocerá a sus rivales para el torneo de fútbol más importante del planeta. La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, países que compartirán la organización del evento más esperado del calendario deportivo.

Durante la ceremonia del viernes, la FIFA únicamente revelará los rivales de cada selección, marcando el inicio del camino rumbo a la competencia.

La FIFA se alista para revelar el fixture completo del Mundial 2026

La expectativa aumenta rumbo al sábado 6 de diciembre, día en que la FIFA publicará el fixture completo del Mundial 2026, revelando fechas, sedes y cruces determinantes.

Con más de 40 selecciones aseguradas, los últimos boletos se jugarán en los repechajes de marzo, donde varias selecciones buscarán su clasificación histórica.

