¿Qué ocurrirá en el sorteo del Mundial 2026? Esto se conocerá el 6 de diciembre

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que Panamá conocerá a sus rivales para el torneo de fútbol más importante del planeta. La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, países que compartirán la organización del evento más esperado del calendario deportivo.

Durante la ceremonia del viernes, la FIFA únicamente revelará los rivales de cada selección, marcando el inicio del camino rumbo a la competencia.