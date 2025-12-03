  1. Inicio
Mundial 2026: Los rivales más temidos para Panamá y la amenaza del ‘Grupo de la Muerte’ en el sorteo

Argentina podría ser uno de los rivales para Panamá en el Mundial 2026.
Argentina podría ser uno de los rivales para Panamá en el Mundial 2026. AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 04/12/2025 00:00

Restan pocos días para que el mundo se paralice por la celebración del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026. Este viernes 5 de diciembre, en el Centro Kennedy en Washington D. C., Estados Unidos, se conocerán los rivales de Panamá para la justa mundialista.

Los dirigidos por Thomas Christiansen quedaron ubicados en el Bombo 3 del sorteo gracias a su ubicación en el ranking FIFA, por lo que evitó a grandes rivales como Noruega, Egipto o Argelia. Sin embargo, en el Bombo 1 y 2 estarán los ‘pesos pesados’ del certamen.

Como a cualquiera de los clasificados, Panamá podría quedar en el famoso ‘Grupo de la Muerte’ y esto se sabrá una vez culminado el sorteo. En el Bombo 1 figuras rivales como España, Francia, Argentina o Portugal; todos ellos con grandes chances de enfrentarse a Panamá.

Mientras que en el Bombo 2, se encuentran la mayoría de los rivales sudamericanos. Colombia, Uruguay o Ecuador tienen la misma posibilidad de jugar ante los panameños.

En el Bombo 4 se encuentran las selecciones que finalizaron en un lugar menor de Panamá dentro del ranking y podrían ser uno de los accesible, quitando a los rivales europeos que aún deben jugar el repechaje de la UEFA para meterse al Mundial 2026. En este sector, equipos ya clasificados como Ghana o Cabo Verde podrían ser una amenaza para Panamá.

En comparación al grupo que le tocó a Panamá en Rusia 2018 (enfrentó a Inglaterra, Bélgica y Túnez), tan solo podría a los ingleses o belgas. Esto debido a que estas dos selecciones están en el Bombo 1, mientras que los tunecinos están en el Bombo 3 con Panamá y dos rivales del mismo bombo no pueden enfrentarse.

Posibles grupos para Panamá para el Mundial 2026

Argentina, Uruguay, Panamá y Cabo Verde

Portugal, Colombia, Panamá y Nueva Zelanda

Francia, Japón, Panamá y Ghana

España, Ecuador, Panamá y Jordania

