‘Queremos superar lo hecho’: Ismael Díaz apunta alto con Panamá en el Mundial 2026

<b>A las puertas de su segundo Mundial</b>'El mayor sueño de cualquier jugador es vestir la camiseta de la selección nacional, representar a su país. Siempre intento dar lo mejor de mí. Siempre pongo a Panamá en un pedestal. Siempre intento dar alegría a todos y estoy seguro de que para todos mis compañeros es lo mismo. Así que significa mucho. Si Dios me lo permite, seguiré esforzándome como siempre lo hago, y espero poder vestir esta camiseta por muchos años más'.<b>Experiencia en Rusia 2018</b>'Ese fue el primer Mundial de Panamá. Creo que la sensación era más bien la de vivir esa experiencia, la de un primer Mundial, saber cómo se siente y qué implica. Ahora es un poco diferente, nuestra mentalidad ha cambiado. Queremos hacer más de lo que pudimos hacer en el último Mundial, y por eso vamos con mentalidad competitiva'.<b>Grupo con Inglaterra, Ghana y Croacia</b>'Todos me han dicho que es difícil, pero me gusta. Me gusta porque, al fin y al cabo, siempre he pensado que uno va al Mundial para competir contra los mejores y jugar contra ellos. Así que estoy contento con el grupo en el que estamos'.