Récord mundial: Sabastian Sawe termina el Maratón de Londres en menos de 2 horas

El keniano Sebastian Sawe hizo historia este domingo 26 de abril al convertirse en el primer atleta en bajar oficialmente de las dos horas en maratón, tras imponerse en el Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30.

La marca no solo le dio la victoria, sino que estableció un nuevo récord mundial masculino, superando registros previos que tenían como referencia a su compatriota Eliud Kipchoge y al fallecido Kelvin Kiptum.

El hito fue ratificado por Guinness World Records, que confirmó a Sawe como poseedor de la marca más rápida en la historia del maratón masculino.

“Un logro asombroso que establece un nuevo estándar”, destacó la organización, al subrayar que el tiempo de 1:59:30 rompe definitivamente la barrera de las dos horas en condiciones oficiales.

Con este resultado, Sawe derriba una de las fronteras más emblemáticas del atletismo y redefine los límites de la resistencia humana en la distancia de 42.195 kilómetros.

“Es un día histórico para mí... cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte”, expresó el corredor tras cruzar la meta.

El podio lo completaron el etíope Yomif Kejelcha, con un tiempo cercano a las dos horas, y el ugandés Jacob Kiplimo, quien también se mantuvo en registros de élite.

Aunque Kipchoge ya había corrido por debajo de las dos horas en 2019 durante el INEOS 1:59 Challenge en Viena, ese intento no fue reconocido oficialmente por realizarse bajo condiciones controladas.

A diferencia de ese antecedente, la actuación de Sawe cumple con todos los criterios reglamentarios, lo que lo consolida como el primer registro oficial por debajo de las dos horas en la historia del maratón.

Más allá del récord, la trayectoria del fondista keniano refleja un ascenso meteórico. Tras debutar con una de las mejores marcas de la historia en Valencia y consolidarse con triunfos en Londres y Berlín, Sawe confirma su dominio en la élite mundial.

El logro no solo marca un antes y un después en el atletismo, sino que abre una nueva era en la que lo que parecía imposible ya forma parte de la historia.