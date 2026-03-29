Riña en partido Los Santos vs Veraguas: Policía captura a agresor y Minsa reporta heridos

La noche del sábado 28 de marzo, el partido del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández terminó en una violenta trifulca que obligó a suspender el encuentro y dejó varios heridos.

La Policía Nacional informó que fue aprehendido un ciudadano que agredió con un bate de béisbol a otro durante la riña.

La institución aclaró que la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) no solicitó seguridad para este evento deportivo y reiteró que cualquier acto de violencia será atendido conforme a la ley.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta pacífica en los estadios.