Riña en partido Los Santos vs Veraguas: Policía captura a agresor y Minsa reporta heridos

La noche del sábado 28 de marzo, el partido del<b> Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas</b> en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández terminó en una violenta trifulca que obligó a suspender el encuentro y dejó varios heridos.<b>La Policía Nacional</b> informó que fue aprehendido un ciudadano que agredió con un bate de béisbol a otro durante la riña. La institución aclaró que <b><a href="/tag/-/meta/fedebeis-federacion-panamena-de-beisbol">la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) </a></b>no solicitó seguridad para este evento deportivo y reiteró que cualquier acto de violencia será atendido conforme a la ley. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta pacífica en los estadios.