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Riña en partido Los Santos vs Veraguas: Policía captura a agresor y Minsa reporta heridos

La regional del Minsa en Los Santos desplegó dos ambulancias para trasladar a los heridos a una clínica privada.
La regional del Minsa en Los Santos desplegó dos ambulancias para trasladar a los heridos a una clínica privada. Minsa
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 10:46
El partido quedó suspendido mientras Fedebeis anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidade

La noche del sábado 28 de marzo, el partido del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Los Santos y Veraguas en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández terminó en una violenta trifulca que obligó a suspender el encuentro y dejó varios heridos.

La Policía Nacional informó que fue aprehendido un ciudadano que agredió con un bate de béisbol a otro durante la riña.

La institución aclaró que la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) no solicitó seguridad para este evento deportivo y reiteró que cualquier acto de violencia será atendido conforme a la ley.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta pacífica en los estadios.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos desplegó dos ambulancias para trasladar a los heridos a una clínica privada.

Según el reporte oficial, se priorizó a un paciente con traumatismo craneoencefálico y pronóstico reservado, producto de una agresión directa en la cabeza con un objeto contundente.

Otro paciente presentó trauma en la mano derecha y fue estabilizado antes de su traslado. Ambos recibieron atención especializada como parte de la respuesta inmediata del Minsa.

El partido, en el que Veraguas llevaba ventaja de 5-0 en la cuarta entrada, quedó suspendido mientras Fedebeis anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades y evaluar sanciones.

El incidente ha generado preocupación por la falta de coordinación en materia de seguridad y por el impacto en la imagen del béisbol nacional.

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