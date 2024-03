La temporada de la F1 empezó con las prácticas libres en el Circuito Internacional de Baréin a tempranas horas de este 29 de febrero. A pesar de ser recorridos de pruebas para que los pilotos se conozcan la pista y aprendan de ella, no deja de ser un evento con muchas expectativas.

En la primera práctica libre de la temporada, el piloto de la nueva escudería RB Visa (Visa Cash App RB Formula One Team), Daniel Ricciardo finalizó primero en la clasificación con un tiempo de 1:32.869 en 22 vueltas. Mientras que el actual campeón finalizó en el sexto puesto al lograr hacer un tiempo de 1:33.238.

A pesar de encontrarse en esta situación, el piloto de 29 años, reveló no sentir rencor en contra de Hamilton por haberle quitado su asiento en el monoplaza de Ferrari a partir de 2025.

“No hay resentimiento por mi parte, tengo mucho respeto por Lewis. Los éxitos que ha cosechado y su decisión de unirse a Ferrari, yo hubiera hecho lo mismo en su posición, es un gran equipo. En la segunda mitad de su carrera o al final, solo él sabe, es un gran equipo, lo entiendo. Para mí, es una decisión fácil, me tengo que centrar en mi futuro”, lanzó Sainz en una conferencia de prensa organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la previa del GP de Baréin.

“Hablaremos con todas las partes disponibles y veremos cuál es la mejor a largo plazo para mi carrera y el mejor proyecto que me ofrezca la posibilidad de ser campeón del mundo, que es mi sueño y lo que quiero conseguir tan pronto como sea posible”, aseguró el español. Entre las opciones que se manejan podría ser Mercedes para reemplazar al propio Hamilton o también la escudería de Audi (ingresará a la F1 en el 2026) se perfila para ser la nueva casa de Sainz. Entre tanto, tiene su total enfoque solamente en Ferrari este año.

Otro de los pilotos que podrían ocupar el puesto que dejarán Hamilton en Mercedes es el español Fernando Alonso. El experimentado piloto finaliza contrato con la escudería de Aston Martin y aún no ha habido novedades sobre su renovación.

“Necesito decidir si quiero seguir pilotando. Esa será la primera cosa que necesito decidir, y creo que será en pocas semanas. Me siento muy bien ahora, pero será un calendario muy exigente con 24 carreras. Y en el año 2026 ha un nuevo reglamento, que quizás son una tentación, o quizás no. No lo sé. Pero como dije en el lanzamiento del coche, voy a esperar un par de meses”, expresó Alonso.