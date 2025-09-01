  1. Inicio
De los 24 convocados, el cuerpo técnico tendrá que hacer un recorte de tres jugadores para la lista oficial de 21 futbolistas para el Mundial

El entrenador de la selección de Panamá sub-20, Jorge Dely Valdés.
El entrenador de la selección de Panamá sub-20, Jorge Dely Valdés. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 02/09/2025 00:00

La selección de Panamá sub-20 dio a conocer la lista de los 24 jugadores de cara al campamento que harán previo a la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Chile 2025.

De los 24 convocados, 14 pertenecen a clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), mientras que 10 son legionarios. Dentro del llamado se destacan los nombres de Rafael Mosquera, quien recientemente subió de manera oficial al primer equipo del New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS).

También están los nombres de Erick Díaz y Kairo Walters, pertenecientes al LAFC II de la MLS Next Pro. Dely Valdés también decidió llamar a los legionarios Martín Krug (Levante) y Anel Ryce (Chornomorets Odesa).

Entre los 24 llamados al campamento, estará presente el delantero Karlo Kuranyi, del SGV Freiberg de la cuarta división de Alemania. Esta es una de las convocatorias con mayor presencia de legionarios previo a una cita mundialista en la historia.

Del otro lado de la moneda, llama mucho la atención las ausencias de jugadores como Didier Dawson, Blas Pérez Jr., Mijahir Jiménez Y José Barría. En el caso del jugador del Tauro, había sido parte de prácticamente todo el proceso con el entrenador Dely Valdés e incluso estuvo presente en el Torneo Maurice Revello y en reciente gira en Colombia.

En cuanto a Jiménez, del New York Red Bulls II, viene de anotar seis goles y dar una asistencia en sus últimos siete partidos. Al no ser fecha FIFA, el club puede reservarse el derecho de mantener el jugador en su plantilla.

Mientras que Barría viene de tener buenas actuaciones con el Botafogo sub-20 del fútbol brasileño.

Los dirigidos por Jorge Dely Valdés partieron hacia Santiago, Chile, para instalarse en su campamento antes de la cita mundialista. Antes del torneo, disputarán varios encuentros amistosos para llegar en óptimas condiciones.

Hasta el momento tienen confirmado dos enfrentamientos amistosos. Jugarán con Egipto (18 de septiembre) y Nueva Caledonia (20 de septiembre), equipos que estarán presentes en la Copa Mundial sub-20.

De acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), se está trabajando para organizar duelos de preparación con otros equipos de la localidad.

De los 24 futbolistas convocados, Dely Valdés deberá prescindir de tres jugadores, debido a que la convocatoria oficial deberá ser de 21 jugadores (tres porteros y 18 de campo).

Panamá estará participando dentro del Grupo B y debutará este 27 de septiembre contra Paraguay. Su segundo duelo será frente a Ucrania el 30 de septiembre y cerrará esta primera fase frente a Corea del Sur el 3 de octubre. Todos los partidos se jugarán en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Convocados para el campamento en Chile

Porteros: Cecilio Burgess (Umecit FC), Ian Flores (San Francisco FC) y Sean Deane (Plaza Amador).

Defensas: Julio Rodríguez (Plaza Amador), Erick Díaz (LA FC II/Estados Unidos), Martín Krug (Levante/España), Juan Hall (Herrera FC), Antony Herbert (Árabe Unido), Ariel Arroyo (Árabe Unido), Javier Arboleda (CAI), Samir Díaz (Atlético Nacional) y Angelo Gudiño (FC Chorrillo).

Mediocampistas: Kairo Walters (LA FC II/Estados Unidos), Anel Ryce (Chornomorets Odesa/Ucrania), Luis Villareal (Veraguas FC), Giovany Herbert (Atlético Paranaense/Brasil), Joseph Jones (Plaza Amador), Ryan Gómez (Gremio/Brasil), Ernesto Gómez (Universitario), Rafael Mosquera (New York Red Bulls/Estados Unidos) y Raheen Cuello (Liga Deportiva Alajuelense/Costa Rica).

Delanteros: Gustavo Herrera (Saprissa/Costa Rica), Kevin Walder (Plaza Amador) y Karlo Kuranyi (SGV Freiberg/Alemania).

