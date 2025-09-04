Comisión de Credenciales asumirá debate de 16 anteproyectos para reformar el reglamento de la Asamblea

El diputado panameñista José Luis Varela reveló al mediodía de este jueves 4 de septiembre que junto con sus homólogos decidieron que será la Comisión de Credenciales la que analice los 16 anteproyectos de ley presentados para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Varela declaró que este jueves comenzaron en la comisión a analizar los proyectos de ley y enfatizó que esa labor debió realizarse hace un año.

Además, enfatizó que los 16 anteproyectos de ley fueron presentados por las diferentes bancadas que componen la Asamblea Nacional.

“El día de hoy, que es positivo se decidió que esto no lo vea una subcomisión, sino que la misma comisión sea la que inicie el proceso del primer debate”, dijo.

Varela explicó que este jueves en la mesa técnica se ven una comparación con las propuestas presentadas para posteriormente debatir con cada una de las bancadas el fondo del reglamento.

Al ser consultado por los periodistas cuáles son los puntos importantes para discutir Varela resaltó que uno de ellos es que todo lo que se discute en la Asamblea Nacional sea transparente.

También hay puntos para incentivar que los procesos en el Legislativo sean más agiles, transparente y democráticos con la participación de todos.

Por ello, pretenden tener antes del mes de diciembre, como lo prometieron el 1 de julio, un proyecto de ley para reformar el Reglamento Interno.

Cuando se les consultó que son más de 600 artículos los que se deben revisar Varela respondió que la comisión se reunirá todos los lunes a la 1:00 p.m. para analizar las propuestas de reforma.

“Sin embargo, en esta Asamblea cuando hay voluntad todo se hace rápido, no hay voluntad lo aguantan, pero hay una mayoría que tiene claro que deben hacerse los cambios”, expresó.