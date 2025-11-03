Slot confirma las bajas de Isak, Frimpong y Alisson contra el Real Madrid

Arne Slot, entrenador del Liverpool, confirmó las bajas de Alisson Becker, Alexander Isak y Jeremie Frimpong para el partido contra el Real Madrid.

El técnico holandés informó en rueda de prensa que los tres jugadores no entrenaron este lunes y que no estarán disponibles para el duelo contra el Real Madrid.

Frimpong y Alisson sufren un problema en los isquiotibiales y tampoco van a llegar al partido del domingo contra el Manchester City, mientras que Isak no está descartado para ese encuentro.

“No será titular el domingo, pero quizás pueda ser convocado”, añadió el holandés.

Arne Slot sí ha podido recuperar para esta sesión a Curtis Jones, que no pudo estar en los dos últimos partidos por un golpe.

Con estas bajas, el once más probable de Arne Slot contempla a Mamardashvili en portería; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.

El técnico del Liverpool, aseguró que el año pasado ya vio a un gran Real Madrid cuando se enfrentaron en la fase de grupos, pero que este año los madridistas llegan sin tantas lesiones.

“El año pasado jugamos contra un Real Madrid con muchas lesiones, este año no”, manifestó el entrenador holandés este lunes en rueda de prensa. “Es difícil compararlos porque en la temporada tenían muchos jugadores lesionados. Aun así veo muchas similitudes entre los dos equipos. Xabi (Alonso) ha hecho un gran trabajo, pero Carlo (Ancelotti) también, ganó muchas cosas. Han añadido nuevos jugadores que pueden cambiar partidos. El año pasado vi un gran Real Madrid y ahora también. Siempre han sido grandes en esta competición. Son un gran equipo, pero nosotros también”, añadió.

Sobre Trent Alexander-Arnold, que es duda para el partido y que vuelve a Anfield meses después de dejar el Liverpool, Slot subrayó que le dará una “cálida bienvenida”.

“Tengo grandes recuerdos de él como jugador y como persona, muchos recuerdos positivos con él trabajando. Le he visto por la tele también muchos años como jugador del Liverpool. Le daré una bienvenida cálida, tenemos que ver si va a jugar y ver cómo le recibe el público, eso no lo puedo saber”.

El preparador holandés fue preguntado por el impacto que puede tener un futbolista como Vinícius Júnior y sobre su enfado cuando fue sustituido en el Clásico hace una semana.

“Si pienso en el Clásico, lo primero que se me viene a la cabeza no es cómo Vinícius fue sustituido. En lo que pienso es que fueron dos equipos muy fuertes con jugadores muy buenos. Vinícius es rápido como un rayo, muy bueno en el uno para uno y puede encarar a varios. Contra la Juventus tenía a cuatro encima y encontró sitio para disparar”, dijo sobre el brasileño, que ha marcado cinco goles al Liverpool en sus duelos en Champions.

Es una semana importante para el Liverpool porque solo han ganado dos de los últimos ocho partidos y porque, tras medirse al Aston Villa este sábado y ganar, tienen al Real Madrid este martes y al Manchester City el domingo.

“No estoy pensando en el domingo a la hora de hacer la alineación de mañana. Hay cuatro días después para ese partido. La alineación de mañana no va a tener nada que ver. Lo bueno es que ganamos el sábado y ya era hora de que ganáramos de nuevo”.

Por otra parte, Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, aseguró que no será fácil frenar a Kylian Mbappé, pero confía en Ibrahim Konaté, que le “conoce muy bien”.

El centrocampista holandés habló este lunes ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de fútbol.

Uno de los grandes temas sobre la mesa fue la presencia mañana de Mbappé, que viene en un estado de forma sensacional, con 18 goles en lo que va de temporada.

“Ibou (Konaté) le conoce muy bien, así que le vais a tener que preguntar a él. Mbappé es un gran jugador, que puede buscar el espacio, recibir el balón... No va a ser fácil para nosotros, pero intentaremos pararle”, dijo Gravenberch.

Sobre el regreso de Trent Alexander-Arnold a Anfield, con el que coincidió una temporada en el Liverpool, Gravenberch manifestó que no sabe cómo le van a recibir los aficionados, pero que es su amigo y le dará un abrazo.

“No hemos hablado mucho estos días, pero mañana le veré”.

Pese a un gran inicio de temporada, en el que ganaron siete partidos seguidos, el Liverpool sólo ha ganado dos de los últimos ocho, lo que se achaca a una falta de adaptación por parte de los nuevos fichajes.

“No es fácil para los nuevos, porque llegan a un nuevo equipo, con un nuevo entrenador, con un estilo de juego diferente. No es fácil llegar y hacerlo todo bien. Lleva tiempo. No puedes llegar y el primer día hacerlo todo perfecto. Solo llevan aquí dos meses y ya han hecho un gran trabajo y lo veremos en los siguientes meses”.

Sobre la posibilidad de firmar una extensión de contrato, Gravenberch comentó que está feliz en Liverpool, pero que aún no ha habido conversaciones sobre ello.