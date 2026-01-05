Ni común ni barata: lo que cuesta la ropa que llevaba Nicolás Maduro durante su captura

Desde el momento de la captura del jefe de estado de Venezuela, Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero, la expectativa de saber su paradero era máxima, tanto que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez llegó a pedir una prueba de vida del dirigente y su mujer, también capturada en la misma operación.

Por lo que la primera imagen de Maduro rumbo a Nueva York publicada por Donald Trump causo furor entre los cibernautas, se encontraba con los ojos y oídos tapados con un conjunto de la marca estadounidense Nike, que la propia marca califica como ‘superventas’ en este momento en su propia página web aunque no se puede decir si se trató por el efecto Maduro.

¿Cuánto costó la ropa que llevaba Nicolás Maduro durante su captura?

El conjunto de la colección Nike Tech que llevaba Maduro a bordo del buque USS Iwo Jima costaba nada más y nada menos que 300 euros (325 dólares) y eso no es todo, ya que a su llegada a Nueva York tuvo su primer cambio de ropa, en donde saludaba con los pulgares arriba signo de “Estoy bien” mientras mantenía las manos esposadas; el conjunto que llevaba en dicha descripción era de otra marca estadounidense llamada Origin, y en esta ocasión se trataba de una sudadera color “Patriot Blue”.

A diferencia de Nike que ha guardado silencio, los otros si aprovecharon el momento para dejar claro que esa sudadera estaba agotada.

“Bienvenido a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX azul patriota no estará disponible hasta la primavera”, escribió Origin.

Maduro comparecerá este lunes 5 de enero en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a las 12 mediodia.