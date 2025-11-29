Comando Sur muestra despliegue militar al sur del Mar Caribe

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/comando-sur" target="_blank">El Comando Sur de Estados Unidos</a> difundió este sábado 29 de noviembre nuevas imágenes de las maniobras militares que desarrolla <b>en el sur del Mar Caribe</b> como parte de la operación <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lanza-del-sur" target="_blank">Southern Spear (Lanza del Sur)</a>, una iniciativa destinada a reforzar las acciones contra redes de tráfico ilícito en la región y evitar que lleguen a las costas estadounidenses.En la publicación en su cuenta de X, se observa a un marinero de la Marina estadounidense, asignado al Grupo de Preparación Anfibia del USS Iwo Jima, dando la señal de despegue a un avión MV-22B Osprey.