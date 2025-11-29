  1. Inicio
Comando Sur muestra despliegue militar al sur del Mar Caribe

Avión de rotor basculante MV-22B Osprey, el cual forma parte de las naves que transporta el USS Iwo Jima.
Avión de rotor basculante MV-22B Osprey, el cual forma parte de las naves que transporta el USS Iwo Jima. Tomado de @Southcom
Manuel Vega Loo
  • 29/11/2025 12:37
La imagen fue captada desde la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, un navío clase Wasp actualmente desplegado en el Caribe.

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este sábado 29 de noviembre nuevas imágenes de las maniobras militares que desarrolla en el sur del Mar Caribe como parte de la operación Southern Spear (Lanza del Sur), una iniciativa destinada a reforzar las acciones contra redes de tráfico ilícito en la región y evitar que lleguen a las costas estadounidenses.

En la publicación en su cuenta de X, se observa a un marinero de la Marina estadounidense, asignado al Grupo de Preparación Anfibia del USS Iwo Jima, dando la señal de despegue a un avión MV-22B Osprey.

La imagen fue captada desde la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio, un navío clase Wasp actualmente desplegado en el Caribe.

De acuerdo con el Comando Sur, estas operaciones forman parte del despliegue de unidades aéreas, marítimas y anfibias destinadas a apoyar Lanza del sur, una campaña que busca incrementar la vigilancia, interdicción y control sobre rutas empleadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas transnacionales.

En las últimas horas se han difundido en redes sociales un aparente incremento en la actividad de las tropas estadounidenses en Puerto Rico y otras zonas del sur del Mar Caribe.

Además, esta imagen se difunde el mismo día en que el presidente Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad.

