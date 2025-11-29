Comando Sur muestra despliegue militar al sur del Mar Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este sábado 29 de noviembre nuevas imágenes de las maniobras militares que desarrolla en el sur del Mar Caribe como parte de la operación Southern Spear (Lanza del Sur), una iniciativa destinada a reforzar las acciones contra redes de tráfico ilícito en la región y evitar que lleguen a las costas estadounidenses.

En la publicación en su cuenta de X, se observa a un marinero de la Marina estadounidense, asignado al Grupo de Preparación Anfibia del USS Iwo Jima, dando la señal de despegue a un avión MV-22B Osprey.