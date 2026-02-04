Super Bowl LX 2026: a qué hora es en Panamá y dónde ver la gran final de la NFL

El Super Bowl LX, la final del fútbol americano profesional que define al campeón de la National Football League (NFL), se disputará este domingo 8 de febrero de 2026 y podrá verse en Panamá en horario estelar.

El partido se jugará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, escenario que recibirá a miles de aficionados para ver a los Patriots vs Seattle Seahawks.

¿A qué hora empieza el Super Bowl en Panamá?

Los fanáticos panameños podrán seguir el inicio del partido a las 6:30 p.m. (hora local), un horario ideal para reuniones familiares y encuentros entre amigos, como suele ocurrir cada año con este espectáculo deportivo.

La cobertura televisiva normalmente comienza varias horas antes con programas especiales, análisis previo, entrevistas y todo el ambiente que rodea al evento, por lo que se recomienda estar atentos desde la tarde para no perder detalles de la previa.

El half-time estará a cargo de Bad Bunny.

Dónde ver el Super Bowl 2026 desde Panamá

La transmisión del Super Bowl suele estar disponible en televisión por cable y plataformas digitales con derechos para la región.

En Estados Unidos, el juego será emitido por NBC y su señal en español Telemundo.

Para Latinoamérica —incluido Panamá— el partido generalmente se puede seguir a través de ESPN y servicios de streaming que cuenten con los derechos de la NFL en cada país, en este caso Disney Plus.