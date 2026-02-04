Super Bowl LX 2026: a qué hora es en Panamá y dónde ver la gran final de la NFL

El <b>Super Bowl LX</b>, la final del fútbol americano profesional que define al campeón de la <a href="/tag/-/meta/nfl-liga-nacional-de-futbol-americano-national-football-league-">National Football League (NFL)</a>, se disputará este domingo 8 de febrero de 2026 y podrá verse en Panamá en horario estelar.El partido se jugará en el <b>Levi’s Stadium</b>, ubicado en Santa Clara, California, escenario que recibirá a miles de aficionados para ver a los Patriots vs Seattle Seahawks.<b>¿A qué hora empieza el Super Bowl en Panamá?</b>Los fanáticos panameños podrán seguir el inicio del partido a las 6:30 p.m. (hora local), un horario ideal para reuniones familiares y encuentros entre amigos, como suele ocurrir cada año con este espectáculo deportivo.La cobertura televisiva normalmente comienza varias horas antes con programas especiales, análisis previo, entrevistas y todo el ambiente que rodea al evento, por lo que se recomienda estar atentos desde la tarde para no perder detalles de la previa.El h<i>alf-time</i> estará a cargo de <b><a href="/tag/-/meta/bad-bunny">Bad Bunny</a></b>.<b>Dónde ver el Super Bowl 2026 desde Panamá</b>La transmisión del Super Bowl suele estar disponible en televisión por cable y plataformas digitales con derechos para la región.En Estados Unidos, el juego será emitido por <b>NBC</b> y su señal en español <b>Telemundo</b>.Para Latinoamérica —incluido Panamá— el partido generalmente se puede seguir a través de ESPN y servicios de streaming que cuenten con los derechos de la NFL en cada país, en este caso Disney Plus.