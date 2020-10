Nadal gana ante Djokovic su 13 Roland Garros y alcanza los 20 grandes

El español Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos, por lo que iguala con el suizo Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam.

En una final más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París.

DECLARACIONES

El español Rafael Nadal lloró en la pista Philippe Chatrier de París tras levantar su decimotercera corona en Roland Garros, algo que consideró "incomparable" con cualquier otro triunfo en su carrera.

"Para mí, ganar aquí una vez más es algo que ni podía haber soñado (...) Este torneo es muy especial para mí. Esta pista es la más importante de mi vida. Nada es comparable para mí con ganar Roland Garros", aseguró el español.

Posteriormente, destacó que para ganar a Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 tuvo que jugar su "mejor partido del torneo y uno de los mejores" que ha jugado "en esta pista".

Nadal dijo que cuando levantó su primer título en París en 2005 no podía imaginar seguir jugando al tenis quince años más tarde "y menos aún ser competitivo".

GRANDE // Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic #RolandGarros https://t.co/G1iraasa5n pic.twitter.com/tCPKORMlxT — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) October 11, 2020

"Días como hoy, poder ganar aún Roland Garros me da mucha energía para seguir entrenando. Siempre hay nuevos objetivos. Me gusta el tenis, me gusta la competición, tengo una carrera que nunca hubiera imaginado, pero sigo teniendo mucho amor y respeto por este deporte", agregó en declaraciones a la televisión "France 2".

Sobre los 20 Grand Slam ganados, que le igualan con el suizo Roger Federer, declaró: "Para mí hoy lo más importante es este trofeo, ganar Roland Garros es lo que me hace más feliz. Cuando acabemos la carrera serán importantes esas cosas. Pero yo hago mi camino y mi felicidad no va a cambiar si tengo uno más o menos que Roger".

Nadal lamentó que esta edición se haya disputado en condiciones excepcionales a causa de la pandemia de COVID-19.

"Espero que el año próximo se pueda ver esta pista llena de público y no con la sensación de que falta una parte muy importante del deporte, del espectáculo", afirmó.