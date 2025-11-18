Thomas Christiansen: ‘Estoy orgulloso, cumplimos el objetivo’

La Selección Nacional de Panamá clasificó a su segunda Copa Mundial de la FIFA tras vencer 3-0 a Guatemala, un resultado que desató la celebración en todo el país.

Después del partido, un visiblemente emocionado Thomas Christiansen ofreció su última conferencia de prensa de estas eliminatorias, marcada por lágrimas, orgullo y reflexiones profundas sobre el camino recorrido.

Clasificación al Mundial:

“Estoy orgulloso. Lo que me dolió fue la falta de confianza en el grupo. Los jugadores tenían la capacidad y demostraron por qué son Panamá y por qué han logrado lo que han logrado. Con el 2-0 dijimos que íbamos por más, y al escuchar los goles de Guatemala, había que poner el freno”.

Crecimiento del equipo:

“Hemos crecido en estos cinco años. En los diferentes torneos se han dado circunstancias complicadas: bajas, lesiones importantes... El grupo debe estar siempre enchufado, y saben que cuentan con el apoyo del cuerpo técnico para suplir a cualquier jugador. Física y mentalmente han crecido mucho, y saben lo que es competir”.

Abrazo con los jugadores:

“Ha sido un ‘gracias’ para ellos. A Negrito le dije: ‘Esta ventana es la tuya’. Nos ha dado mucho, y para este partido necesitábamos a un Alberto Quintero que se perdió un Mundial por lesión y que ahora tiene una nueva oportunidad”.

Trabajo del cuerpo técnico:

“Quizás no soy el mejor compañero, pero intento estar a la altura y trabajar para hacerlos crecer. Quiero que se sientan importantes en el equipo. Todos juntos somos muy buenos, y eso se refleja en los resultados y en el nivel que hemos mostrado frente a otros equipos”.