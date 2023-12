Un año con gratitudes

El desafío de tener que competir contra dos países que se presentaron como serios aspirantes al título, Brasil y Francia, se asumió con responsabilidad y una admirable entrega de todo el grupo. Su participación en el mundial no desentonó, estuvo acorde con la de un país en crecimiento en el ámbito del fútbol femenino. El entrenador Ignacio Quintana mostró su valía. Particularmente frente a Francia y principalmente contra Jamaica, la Selección Mayor Femenina dejó pasajes de trabajo colectivo y lucimiento individual que se deben reconocer.

La Mayor Masculina, en la ruta

De la Selección Mayor Masculina se desea que dé un paso más al frente, pero no se le puede reprochar su rendimiento en 2023 porque demostró continuidad en su nivel y en algunos momentos, también superación. Queda claro que desde lo deportivo y lo psicológico tiene que quebrar en el resultado final, las cuentas en rojo con alguno de los tres grandes del área, Estados Unidos, México o Canadá, para dejar una marca sobresaliente en su recorrido.

Se posicionó en el primer lugar de las selecciones centroamericanas sustentando su credibilidad en la diferencia clara que marcó primero sobre Costa Rica, para apearla de las semifinales en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. Luego lo ratificaría al volver a superar a los ticos para meterse nuevamente en otra semifinal de la Liga de Naciones, en la versión 2023-24, y sobre todo con la sobresaliente clasificación directa a la Copa América Conmebol USA 2024.

El periodista José Arcia me lanzaba en días pasados un interrogante a bocajarro interesante. Preguntaba: ¿Panamá ha crecido o Costa Rica ha desmejorado? Le respondí: ambas cosas, sin querer con ello desmeritar los logros panameños, ni tampoco infravalorar la calidad y trascendencia de los ticos.

Para comprender el momento actual se puede apelar a la fría estadística de los resultados entre ambos en 2023 y, apelando a la dinámica de juego, se deben observar de nuevo los videos de los partidos que realizaron ambas selecciones en el año; se encontrará una argumentación clara.

A Costa Rica le tenía que llegar, como a todas las selecciones, el momento crítico que le impone dar un salto cualitativo y cuantitativo en su rendimiento de la mano de un relevo generacional para mantenerse protagonista; le ha llegado ahora, tiene sus costos y requiere tiempo.

También hay que señalar que si no quiere quedarse en el conformismo de lo que alcanzó en 2023, tiene que pulsarle el año entrante con efectividad a las tres selecciones que están en los primeros puestos y contra quienes no disputará eliminatorias mundialistas para 2026, pero sí competencias regionales, internacionales o amistosos. Los canadienses, por ejemplo, fueron el escollo insuperable para que no se avanzara a la final de la Liga de Naciones 2022-23.

México es una tarea pendiente para Thomas Christiansen en su foja de resultados, no ha podido superarles. Sin ganarles a ellos, una parte de la tarea sigue pendiente, pues tanto Costa Rica como Honduras supieron en su momento de mayor trascendencia derrotarles.

En la final de la Copa Oro 2023 a la que Panamá arribó por tercera vez, los mexicanos dejaron con las manos vacías al equipo canalero; se les jugó a la par, pero les ganó “el fantasma”. La estadística favorable de derrotar a México sigue estando al lado del entrenador Julio Dely Valdés, quien los venció en dos ocasiones en la Copa Oro 2013. En 2024 los mexicanos se cruzarán con Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones, será una nueva oportunidad.

A Estados Unidos, después de empatarle 1-1, se le superó en la definición por la tanda de los penales en la semifinal de la Copa Oro 2023; se le volverá a encontrar en la Copa América 2024. Contra ellos Christiansen tiene el aval que los derrotó durante las eliminatorias mundialistas para el mundial 2022. El año 2023 queda con un balance destacable.

En este año, las expectativas no se cumplieron con la Selección Masculina Sub-17. De su participación en Indonesia se esperaba que superara la fase de grupos, había mostrado condiciones y capacidades para hacerlo. Se quedó corta, fue eliminada en esta instancia; aunque su rendimiento no fue opaco, pues de los tres partidos que le correspondía disputar perdió 1 y empató 2.

La Sub-23 con la dirección de Jorge Dely Valdés ganó el título del torneo francés por invitación Maurice Revello. Una conquista que dejó la grata sensación de presentar a la que se avizora, será la generación de relevo. 2024 es una incógnita, aunque se recibe con las buenas vibraciones que dejó 2023.