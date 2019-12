'La compra de Multibank devuelve la reputación para la inversión extranjera en el país'

Isaac Btesh, el presidente de Multi Finalcial Group Inc.

Isaac Btesh, presidente de Multi Finalcial Group Inc., analiza las causas que han provocado la venta del banco que presidió, junto a su padre, por casi 30 años. Se muestra absolutamente optimista y confiado en sus compradores

Después de casi 30 años presidiendo una de las entidades bancarias más sólidas del país, Isaac Btesh habla de lo que será la venta, ya anunciada en octubre, de Multibank al Grupo Aval, empresa colombiana ya consolidada en el Istmo a través de BAC Credomatic. La operación, que se cerrará el año que viene tras las aprobaciones regulatorias de Panamá y Colombia, implicó un monto de $722 millones.

Bajo su mandato y el de su familia, Multibank sobrevivió a crisis económicas del país, a gobiernos inestables y a escándalos de corrupción en la región. “Siempre hemos salido bien parados por nuestra transparencia”, enfatiza.

Btesh tiene el gesto de un banquero curtido por los años y deja ver en sus palabras cierta nostalgia que esconde al mostrarse optimista por la posibilidad de nuevos aires a su banco y su transformación digital. “Multibank no buscó oportunidades de compra en el extranjero, las oportunidades llegaron al banco”, advierte Btesh, presidente de la junta directiva de Multi Financial Group Inc, holding de Multibank.

Banco Multibank, 30 sucursales en el país, cifras robustas y casi tres décadas en la industria financiera… se vende. ¿Qué le suscita?

Precisamente eso. La industria bancaria en Panamá se está consolidando. Y otras industrias también. Esa es la razón. Panamá ya no está experimentado los ritmos de crecimiento de 2006 a 2016. El crecimiento natural de los bancos no se va a dar al mismo ritmo que se venían dando. La manera de crecer en una economía que está en desaceleración es comprando o que te compren. Multibank estaba exactamente en una posición privilegiada, donde podíamos comprar o podíamos ser comprados. Sin nosotros solicitar, recibimos intención verbal de varias instituciones. La familia lo evaluó y pensamos que era un buen momento para la venta.

Los bancos siempre se preocupan por su nivel de capital y se blindan para no enfrentarse a una crisis de liquidez… ¿Todo bien al respecto?

Multibank goza de las bases financieras más fuertes del mercado. El capital de Multibank excede por mucho los requerimientos regulatorios, por eso tenemos buenas calificaciones de grado de inversión. El día que anunciamos la transacción, la calificadora nos elevó a triple B, los números de Multibank son sólidos. Multibank goza de exceso de liquidez. Las motivaciones no fueron esas. Es porque al banco le va muy bien, fuimos la novia bonita con la que todos quieren bailar y ese fue el atractivo de los varios que participaron en el proceso. Es un momento coyuntural. La industria está cambiando. Nosotros decidimos vender porque la industria está cambiando. Los mercados exigen bancos institucionales más solidos y más fuertes, los calificadores y los reguladores también.

¿La falta de un gobierno estable, hablando de los anteriores, ha perjudicado la entidad financiera?

Los gobiernos, como todo, son transitorios. Nosotros tenemos en la industria 50 años y como banco, casi 30. El ciclo económico, que ahora está a la baja, rebotará. No creo que eso haya influido en nuestra venta.

Sabemos que grupo Aval gana con esta compra, pero ¿quiénes pierden con esta operación?

Aquí nadie pierde, aquí solo hay ganadores. El grupo Aval gana su espacio en el mercado. El cliente de Multibank gana porque siempre será atendido por el mismo oficial. Multibank no desaparece, serán las mismas 30 sucursales, con sus mismos 30 gerentes. Los manuales y los procesos serán los mismos. Se complementará con tecnología, músculo que ha desarrollado el grupo Aval para ofrecer más productos y servicios. Los empleados de Multibank ganarán porque tienen posibilidades de crecer con una organización mucho más grande. El país gana porque hubo una inversión extranjera importante que cree en Panamá.

Grupo Aval da un paso de credibilidad en el país… ¿Mejora así la reputación de Panamá?

Sí con 'S' mayúscula. Y no solo en esta industria ya vemos que hay inversión extrajera viniendo a Panamá. Hay confianza para invertir en nuestro país, porque está experimentando un momento desafiante. Panamá mantiene una estabilidad y tiene potencial de volver a adoptar parte del ritmo de crecimiento que tenía. Así que Panamá sigue siendo atractivo para inversionistas extranjeros. Y te repito: ¡Claro que sí le devuelve parte de la reputación perdida, una reputación injustamente perdida!

A veces pesa ser autocríticos, pero ¿qué se ha hecho mal en la institución?

Hemos cometido enormes errores…. En particular no se me viene a la mente, lo que sí te puedo decir es que nuestros aciertos fueron más que nuestros desaciertos. Y hemos alcanzado el lugar.

Multibank se ha caracterizado por su responsabilidad social. ¿Hay el mismo compromiso en el grupo colombiano?

Estimamos que sí. Este es un grupo que entendemos que tiene muy presente la responsabilidad social en todos los países donde opera.

Me comentaba que tuvieron varias ofertas al momento de vender, ¿qué vieron en Grupo Aval como atractivo más allá del monto de la transacción?

Tuve acuerdos positivos del comprador. Uno de ellos es que mantienen a nuestro personal, que ha sido muy leal. Por ello, se les está garantizando la continuidad laboral a nuestra gente. El Grupo Aval ha reconocido la trayectoria profesional de nuestra plantilla. El nombre de Multibank se mantiene, la cultura se mantiene. La manera de hacer negocios, también. Mantener ambas instituciones separadas, BAC y Multibank, fue también uno de los atractivos.

Ya por último… ¿La familia Btesh tiene sobre la mesa nuevas inversiones?

Seguro que vendrán. Tenemos mucha fe en este país, aquí hemos logrado todo lo que tenemos. Vamos a seguir invirtiendo y aprovechando que Panamá es atractivo para las inversiones extranjeras y locales. Hay que aclarar algo: No ha habido presión para vender, de ninguna parte. Multibank pasará de muy bueno a mucho mejor. El que nos compre un grupo muy sólido y muy transparente ha sido el objetivo. Y quien va a continuar con nuestra gestión seguramente lo va a hacer mejor que nosotros.