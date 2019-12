La Dirección de Contrataciones Públicas anuló parcialmente el informe de la Comisión evaluadora de la licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La entidad ordenó al Metro de Panamá que proceda, a través de la misa comisión evaluadora, a realizar un nuevo análisis parcial de las propuestas presentadas por China Railway Limited y Consorcio HPH Venture.

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) realizó, el 19 de noviembre, el acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas para la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada para la ejecución del Proyecto del Ingeniería de Diseño, Construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de la línea y estaciones, suministros instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel), y puesta en marcha del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá.

El Consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO – Hyundai Engineering Co. Ltd obtuvo el mayor puntaje total con 893.

Mientras, el Consorcio ACPC Línea 3, conformado por las empresas Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited. (CHINA POWER) recibió 842 puntos.

El consorcio China Railway Group Limited no alcanzó el puntaje mínimo de la evaluación técnica de 375 puntos, por lo tanto su propuesta se consideró riesgosa, al "presentar condiciones técnicas con las cuales materialmente resulta difícil cumplir el objetivo del contrato".

Finalmente, un miembro del Consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEC incumplió con el requisito relativo a la liquidez, razón por la cual dicha propuesta no pasó la etapa de calificación.

Se espera así un nuevo informe de evaluación parcial, siguiendo el procedimiento que establece el artículo 45 de la Ley 22 de 2006. Además, Contrataciones Públicas ordenó levantar la suspensión del acto público y ordenó el archivo de los reclamos presentados las tres empresas no favorecidas.

La licitación sigue la modalidad de Mejor Valor con Evaluación Separada. El precio de referencia es de $2,396 millones y la tecnología empleada será un monorriel compuesto por seis vagones.

La Línea 3 Contará con 25 kilómetros de longitud elevada y 14 estaciones ubicadas estratégicamente, recorriendo en 45 minutos las 14 estaciones desde Albrook hasta Ciudad del Futuro, transportando inicialmente hasta 20 mil personas en horas pico.