Suntracs exige mayores protecciones económicas para los trabajadores

Suntracs pide que el programa de Panamá Solidario sea extendido a los trabajadores cuyo contrato fueron suspendidos y no solo a las personas vulnerables

En un video difundido en redes sociales, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) exigió al Gobierno emitir bonos por $500, ordenar pagos de 15 días de salarios (prorrogable por 15 días) y no limitar la entrega de las bolsas del programa Panamá Solidario solo a personas vulnerables, sino también incluir a los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos.

Las medidas surgen como un acto de protesta, según Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, porque "los trabajadores están siendo excluidos de los programas de beneficio" que el Gobierno está ofreciendo por la crisis del coronavirus (COVID-19).

Méndez criticó que desde un inicio las autoridades habían comentado que el programa de Panamá Solidario iba a ser para todos los trabajadores, cuyas actividades fueron suspendidas con base a lo establecido en el Decreto 81 del 20 de marzo de 2020.

"Me ha llamado la atención como las autoridades están distribuyendo bonos o bolsas de comida que no llenan las expectativas del pueblo y luego comunican públicamente que las mismas solo son para las personas más desprotegidas, pero qué pasa con esas familias que ya no les llega el recurso económico” Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS

Méndez destacó que todas las críticas que hay sobre los bonos y las bolsas de alimentos se dan debido a que no se actuado con claridad.

“El pueblo tiene que seguir reclamando derechos claros y criticar lo que está mal para que el Estado pueda corregir esas acciones y darle paz y tranquilidad a un pueblo que busca que se le proporcione los alimentos y medicamentos necesarios”, apuntó el sindicalista.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Méndez informó que respecto a la solicitud del pago de 15 días de salario para los trabajadores, debe darse por decreto o una norma jurídica.

“Si la solicitud no se convierte en una disposición legal, ningún empresario va a hacerlo de forma voluntaria"

Sobre las más recientes acciones de los bancos de extender a 90 días el pago de obligaciones, dijo que el anuncio desde su punto de vista no tiene ningún acierto, debido a que es necesario un instrumento legal que dicte la moratoria.

En relación a la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 95, que establece la suspensión por un periodo de cuatro en el pago de los servicios públicos de luz eléctrica, telefonía fija, móvil e internet, el sindacalista apuntó que su gran interrogante sobre este tema esta si el Ejecutivo llegará a sancionarlo ahora que la Asamblea Nacional está pidiendo su aprobación. "Si desde un inicio no lo hicieron a través de un decreto que seguridad hay que lo hagan ahora", advirtió.