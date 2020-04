CAF aprueba línea de crédito por $2,500 millones para enfrentar el COVID-19

El Directorio de CAF —banco de desarrollo de América Latina— aprobó este miércoles otorgar una Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico para la Emergencia generada por la propagación de COVID-19 de hasta $2,500 millones entre sus países miembros.

El Directorio también aprobó la posibilidad de acordar la reasignación de recursos que todavía no han sido desembolsados de préstamos existentes a la mitigación de los efectos del COVID-19, siempre que las mismos no constituyan en cambios al plazo y no deriven en un incremento de su monto.

La iniciativa se suma a las anunciadas el pasado 3 de marzo, durante la CLXVIII sesión del Directorio de CAF realizado en Buenos Aires, Argentina, que consiste en una línea de crédito contingente por hasta $300 millones. En la misma reunión, CAF aprobó la posibilidad de otorgar cooperación técnica no reembolsable por hasta $5 millones para iniciativas relacionadas con esa coyuntura.

"Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación de la economía", aseguró Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

"Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación de la economía", Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF

Desde que el COVID-19 ha fuera declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y que la Organización Panamericana de la Salud resaltara el alto riesgo que la misma significa para la región, la CAF ha puesto a disposición una serie de herramientas como una línea de crédito contingente por hasta $50 millones por país para atención directa de los sistemas de salud pública y los sectores más críticos.

Además de lo anterior, el organismo también coordina la donación de insumos esenciales y apoyo al sector de la salud por $400,000 para Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

COVID-19 EN EL MUNDO

Desde su aparición en Wuhan, China, el COVID-19 ha afectado a más de 1,430,000 personas en todo el mundo. Estados Unidos, España e Italia son los países con más casos confirmados. Al 8 de abril en Estados Unidos hay 400,000 personas contagiadas. Por su parte, España cuenta con más de 141,000 contagios e Italia con más de 135,000.

La cantidad de muertos a nivel mundial sobrepasa los 82,000, de los cuáles, más de 17,000 se dieron en Italia, siendo el país con más fallecimientos a causa del virus. Estados Unidos ha contabilizado casi 2,000 decesos en las últimas 24 horas y su cifra supera los 12,000.

En Panamá, las autoridades de salud han confirmado que hasta el 7 de abril hay 2,249 pacientes con COVID-19, debido a 149 nuevos casos; hospitalizados mantienen a un total de 268 personas, 177 en sala y 91 en la unidad de cuidados intensivos; en aislamiento domiciliario 1,906 personas, 379 en hoteles hopitales; 59 fallecidos y un total de 16 recuperados.

BANCA DE DESARROLLO

Otras acciones de CAF aprobados durante la pasada sesión del Directorio de CAF Carranza Ugarte indicó que "continuaremos apoyando al sistema bancario de nuestros países y, de manera prioritaria, a los bancos de desarrollo a fin de que puedan colocar recursos al sector productivo, en particular a las pequeñas y medianas empresas; y seguiremos haciendo gestiones para movilizar recursos de terceros países y socios estratégicos con miras a complementar los esfuerzos que vienen desplegando nuestros países accionistas".

En la sesión CAF activó un protocolo corporativo de actuación, el cual sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y contempla medidas de prevención en los países en los que tiene operaciones, como la adopción del trabajo remoto para el 100% de su personal, al igual que planes de control en caso de presentarse algún contagio.

Las medidas previamente descritas garantizan la operatividad, la ejecución de procesos críticos y el cumplimiento de los objetivos de la institución.