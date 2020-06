Airbus amenaza a clientes con sanciones por incumplir contratos de compra

El director ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, advirtió que demandarían a las aerolíneas que se negaron a cumplir los contratos, justo cuando las entregas de mayo estaban muy por debajo de lo normal, en medio de la crisis del nuevo coronavirus.

El fabricante aseguró haber recibido múltiples peticiones de las aerolíneas y arrendadoras, que no precisó, solicitando el retraso de las entregas por la caída de los viajes aéreos, pero aún así ellos están dispuestos a lograr un acuerdo para no llegar a los tribunales.

“Siempre tratamos de encontrar una ruta diferente a la de ir a los tribunales; pero si y cuando las aerolíneas no tienen otra opción que incumplir totalmente y no proponer algo mejor, o no están dispuestas a hacerlo, entonces (los juicios) sucederán”, afirmó Faury en una entrevista con Reuters.

Según la fuente de la industria, la situación de Airbus está tan complicada, que ya se está preparando para una repetición como la de 2001 con el colapso de Swissair y Sabena.

La pandemia de la enfermedad del coronavirus ha tenido un impacto significativo en la industria de la aviación debido a las restricciones de viaje resultantes así como por la reducción de la demanda de vuelos.

Lo anterior ha ocasionado que los aviones vuelen vacíos entre aeropuertos, se hayan cancelado vuelos, se hayan cerrado aeropuertos y que la gran mayoría de aviones se encuentren en tierra.

Se estima una reducción de ingresos del 55 % a nivel global para el 2020 por venta de pasajes, de acuerdo con el cuarto informe de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo del 14 de abril de 2020.