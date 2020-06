Productores de café inician con la entrega de lotes que competirán en cata internacional

Los productores de cafés especiales iniciaron con la entrega de los primeros lotes de un total de 161 que fueron inscritos en la XXIV Cata Internacional The Best of Panamá (BOP), que organiza la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), que este año serán catados en 30 laboratorios entre nacionales e internacionales, como consecuencia de Covid-19.

En medio de la pandemia, los productores retomaron la actividad del café especial, con más fuerza, entregando un café más reposado y de mayor calidad, comentó Plinio Ruiz, presidente de SCAP.

Ruiz reconoce que se trata de un esfuerzo extraordinario que han realizado los productores para presentar sus mejores lotes en la competencia.

“Esta entrega de lotes despierta mucha expectativa porque tenemos que garantizar la calidad del grano, porque queremos presentar lotes ganadores, este año ha sido un reto y tenemos muy presente cumplir con la normativa del Ministerio de Salud”, dijo.

Por su parte, el productor de café especial, Roberto Brenes, manifestó que hasta el momento todo se está haciendo inmaculadamente bien, utilizando la mejor tecnología y asegurando que los lotes tengan la humedad adecuada y suficiente empaque al vacío para mantener la calidad.

“Este año que, por razones de la pandemia, los cafés han reposado más, particularmente, los geishas naturales, es posible que los puntajes sean mejores porque han tenido más tiempo para reposar a parte de otros procesos que vamos a ver sus resultados”, agregó.

En tanto, Daysi de Ruiz, secretaria ejecutiva de la SCAP, señaló que desde este lunes, 15 de junio, comenzaron a recibir los lotes con rigurosos procesos de bioseguridad, para garantizar la seguridad de los colaboradores, productores y la calidad del grano, que comienza desde que el productor entrega el café, sigue en el proceso de pesa, análisis de humedad y temperatura, hasta el empaque al vacío.

Este año y por primera vez en la historia de la SCAP, el café especial de Panamá será catado en 30 laboratorios, diez nacionales con jueces locales para la selección de los lotes que entrarán a la cata internacional, mientras que 20 laboratorios de los jueces internacionales harán las pruebas y la evaluarán las 161 muestras.

Los productores están optimistas porque la calidad de este año trata de superar a las versiones anteriores, cada lote contiene 150 libras que incluye las muestras para el tueste, que serán evaluados en cinco categorías (geishas naturales y con procesos, geishas lavados, tradicionales naturales y con procesos, tradicionales lavados y pacamaras).

Los 10 mejores lotes participarán en la subasta electrónica, donde los cafés especiales panameños han ganado fama, ya que sus compradores cada año ofrecen cifras récord, para adquirir una libra de café. Solo en 2019, la empresa japonesa Saza Coffee pagó la suma de $1,029 por la libra de café panameño Elida Geisha Green Trip Natural.