Malas perspectivas del empleo para el cierre de 2020 se mantienen; los jóvenes serán los más impactados

Pese a la reactivación de varios sectores de la economía de Panamá y de miles de contratos en las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) estima que la tasa de desempleo se mantendrá entre el 20% y 25% al cierre del año 2020, afirmó hoy la ministra, Doris Zapata.

"Hemos sido muy conservadores al establecer para diciembre un 20% de desempleo y también consideramos que pudiésemos llegar a un 25% de desempleo en función de lo que nosotros hemos estado revisando en el Mitradel; y al respecto me refiero a la suspensiones de los contratos, a las reactivaciones de los contratos y el comportamiento también del registro de contratos en algunas actividades económicas", declaró Zapata hoy en TVN.

Destacó que actualmente el Mitraldel tiene un registro de 281 mil contratos suspendidos, de los cuales 51,487 contratos ya fueron reactivados, así como también de los impactos en los diferentes sectores.

Reactivación de contratos por sector

Según cifras del Mitradel actualizadas hasta el 2 de septiembre, unas 46 empresas de los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades conexas reactivaron 422 contratos de trabajadores.

Mientras que en la industria manufacturera, unas 278 empresas reactivaron 4,230 contratos de trabajo; en explotación de minas y canteras, en 15 empresas del sector, 2,155 trabajadores retornaron a sus labores.

Por su parte, en 270 proyectos de la construcción que reiniciaron sus operaciones, 3,565 obreros retornaron a trabajos; en comercio al por menor en 1,209 comercios que reabrieron sus servicios se reactivaron 18,469 contratos.

En tanto que en las actividades inmobiliarias, 105 empresas retomaron sus funciones y 602 trabajadores volvieron a sus tareas; y en los restaurantes y bares 265 negocios fueron reabiertos y 4,331 colaboradores retornaron a trabajar.

Histórica picada del empleo

Para el consultor laboral, René Quevedo la tasa de desempleo del 25% proyectada será "la más alta de la historia y está sirviendo de telón de fondo para lo que es ya una catástrofe laboral sin precedentes, con repercusiones sociales impredecibles".

A su vez prevé que la pandemia traerá unos 385 mil nuevos desempleados, que se sumarán a los 146 mil ya existentes, para llevar la cifra acumulada a 531 mil a finales del 2020, de una población económicamente activa de 2,123,850 personas, aproximadamente.

En otras palabras, Quevedo proyecta que uno de cada cuatro panameños que busca trabajo no lo encontrará, en contraste con uno de cada 14 (7.1% de desempleo) hace un año y 1 de cada 25 (4% de desempleo) en el 2012.

"La covid-19 arruinará a más gente de la que va a enfermar y será particularmente severo con los jóvenes menores de 30 años, que representarán 35% de la reducción del empleo. En otras palabras, antes de que culmine el 2020, 135 mil jóvenes panameños perderán sus fuentes de ingreso", expresó.

Ataque a la columna vertebral

Para Quevedo, la covid-19 atacó la columna vertebral de la generación de empleo y está impactando principalmente 7 sectores que en su conjunto representan 941,583 empleos (509,891 formales y 431,692 informales), prácticamente la mitad de la población ocupada, y aportaron 3 de cada 5 nuevos empleos generados en los últimos 5 años.

Estos sectores son: comercio, industria, transporte, hoteles/restaurantes, entretenimiento, servicios administrativos, servicios financieros y seguros

"El 86% de la pérdida de empleos relacionada a la covid-19 a corto plazo se dará en el comercio, industria, logística y hoteles/restaurantes, amenazando en primera instancia, a los 386,411 trabajadores informales en estos sectores (54% del total de Informales en el país, según datos de la Fedecámaras)", pronosticó Quevedo.

El especialista, añade, además que el colapso del consumo y demanda a corto plazo ocasionará una pérdida sustancial de empleos formales, particularmente en mipymes (aunque no exclusivamente), muchas de las cuales se encuentran descapitalizadas, con una caída del 60-70% en sus ventas y exceso de personal que no podrán liquidar.

De hecho, 40% ya cerraron y 85% de las que reabrirán lo harán con menos personal, pero sólo 8% de ellas tiene recursos para hacer frente a sus compromisos financieros, incluyendo la liquidación de personal.

Precisó que la pérdida de empleo asalariado se dará principalmente en el Comercio y hoteles/restaurantes, mientras que en la industria y logística, la contracción principal a corto plazo se dará en empleo informal, dado el alto nivel de informalidad en ambos sectores. Paradójicamente, dijo, el empleo informal será el que más rápido reaccionará a cualquier estímulo de la demanda.

Según Zapata, los sectores en los que se proyecta se reactiven el mayor número de contratos están del comercio al por mayor y por menor, sector de la construcción (privadas y públicas), industrias manufactureras, zonas económicas especiales y marina mercante. “Son sectores que identificamos como pujantes”, afirmó Zapata, quien a su vez coincide en el impacto al empleo informal.

Reactivación económica lenta

Para Quevedo, luego de casi 6 meses de cuarentena y 4 de iniciada la reapertura del bloque 1, sólo 44 mil (16%) de los 285 mil contratos suspendidos y registrados en Mitradel han sido reactivados, a lo cual hay que agregar una cantidad similar de contratos suspendidos y no registrados, particularmente en micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), muchos de los cuales no serán reactivados. "Esto implica que actualmente por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen", manifestó.

Quevedo recordó que la mayoría de las empresas están reabriendo a un 20-30% de capacidad. De hecho, subrayó que "si bien se reapertura la oferta, lo que determinará la viabilidad financiera de la empresa y sostenibilidad laboral de sus trabajadores es la reactivación de la demanda". "Los contratos no se reactivarán con la empresa operando a un 30% de capacidad, y si las ventas se mantienen un 70% por debajo de los niveles prepandemia, la mayoría de los contratos no serán reactivados", puntualizó.