A fin de financiar el incremento del déficit presupuestario del Estado a causa de la caída de ingresos ocasionados por los efectos económicos de la covid-19, el Estado, autorizó este martes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de deuda pública a través de Bonos Globales de la República de Panamá, por un monto de hasta $2,500 millones en el mercado de capitales internacional.

La orden quedó plasmada en el Decreto de Gabinete 31 del 1 de septiembre de 2020, el cual fue publicado hoy 22 de septiembre, en la Gaceta Oficial 29118-A.

La acción que surge, según el Gobierno, como un "apoyo" al Presupuesto General del Estado de la vigencia 2020 y futuras vigencias fiscales, para la comprar, canjear, refinancear, cancelar, prepagar o llamar y redimir tanto la deuda interna como la externa del país.

Los bonos tendrán un vencimiento no menor a 10 años, a partir de su fecha de emisión, el repago será a un solo pago de capital al vencimiento o en varias amortizaciones a capital. El agente fiscal de pago, de registro y traspaso será The Bank of New York Mellon o subsidiaria.

Lo anterior consta en la nota que surgió en el Consejo económico Nacional del 31 de agosto de 2020, donde se emitió la opinión favorable de autorizar que Panamá, mediante el MEF, realice la emisión.

Estos lo fundamentan en el Decreto de Gabinete 26 del 17 de septiembre de 2019, que autoriza al Gobierno incrementar el Registro de Tablilla o Shelf Registration, que mantiene en la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission).

Todo lo anterior, basado en que son facultades del Consejo de Gabinete organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, según lo establece el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución.

Previamente a la reciente autorización, en marzo, al inició de pandemia por la covid-19, el país se convirtió en el primero de Latinoamérica en colocar Bonos Soberanos desde el surgimiento del nuevo coronavirus en la región.

En su momento, el MEF informó que el Gobierno Nacional tomó la oportuna iniciativa, "luego de una fuerte inestabilidad de los mercados internacionales de salir al mercado a emitir Bonos Soberanos por $2,500 millones con vencimiento en el año 2056 y una tasa de interés de 4.5%". Con el Ejecutivo prevé "asegurar" fondos adicionales para "atender la emergencia sanitaria y "otras necesidades" de la población.