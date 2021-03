Los emprendimientos que subsisten en Panamá

Realmente no deseo ser reiterativa en las mismas cosas: “La pandemia llegó para quedarse, debemos ajustar y cambiar nuestros modelos de negocios, no estábamos preparados para ello, la economía está mal, tuve que cerrar mi negocio...”, etc. Ahora estamos en un panorama diferente, agresivo y con mucha incertidumbre donde los más listos o riesgosos tiran a ganar; puede ser que acierten o no, pero dependerá del pivoteo.

En primer lugar puedes pensar en aquellos negocios que según su naturaleza son importantes en la pandemia para cubrir necesidades básicas (alimentación, higiene y salud), sin embargo, hay otros que han subsistido gracias a su iniciativa y sin esperar algún tipo de ley especial para llevarlo a cabo. Si tienes una idea de negocio y esperas que el gobierno regule leyes especiales para ejecutarlo, ¿cuál crees tú que será el tiempo de espera? Los emprendedores y las empresas privadas deben tomar la iniciativa de adoptar proyectos potenciales y cambiantes para ayudar a dinamizar la economía.

Para ello es necesario contar con personas con suficiente conocimiento y experiencia en la materia para plantar bases firmes, constante capacitación y estrategias que permitan la entrada de estas empresas sin complicación, y todo bajo un marco legal y flexible.

Una industria que está subsistiendo y que debe ser adoptada son las Fintech, que es un sector naciente en el que las empresas usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma a partir de la contracción de los términos finance y technology en inglés. Estas pueden ser desde otorgar crédito, sistemas de pago, transacciones y mercado de capital, ciberseguridad, patrimonio blockchain, seguros y analítica de datos. Tenemos varios ejemplos: Cuanto, Tenme, post global, Tu nana, impresoras 3d, entre otras.

Otra industria que se ha podido mantener activa es el mercado del retail o ventas al detalle hacia el consumidor final utilizando varias plataformas para un mayor alcance.

El tema de la formación en los espacios virtuales es otro tipo de sector donde se promueven conocimientos para impulsar carreras profesionales y la fórmula para que tu negocio salga a flote.

Pero, ¿cómo subsistir en los próximos seis meses de este año?

Regla No.1: Reestructurar la empresa.

Regla No.2: Reducir costos y gastos. Significa ser eficiente.

Regla No.3: Invertir en tecnología empezando con un proceso de mayor necesidad e impacto.

Regla No. 4: Potenciar la big data y analizarla.

Regla No. 5: Adopta e impulsa la creatividad en tu equipo.

Regla No. 6: Alianzas y posibles inversionistas.

Regla No. 7: Aporta valor al menor precio.

Regla No. 8: Estar consciente de que tu cambio debe ser constante, porque los consumidores de hoy no serán los de mañana; es otra generación donde la tecnología es su menú diario.

Especialista PYMES