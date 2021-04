Turismo e inversión publicitaria

Siempre se ha mencionado lo difícil que es trabajar con las personas principalmente por la diferencia en personalidades, actitudes, hábitos, pensamiento y hasta la parte cultural. El manejo de las personas nos ha llevado más allá de las emociones y en la búsqueda de técnicas o herramientas nuevas para lograr que los colaboradores se pongan la ropa adecuada de la empresa. Sin embargo, hay que tener cuidado porque puede existir el abuso por parte del colaborador tratando de ganarse la confianza para obtener algo que no sea beneficioso para la empresa sino más bien a nivel personal y lo mismo puede hacer el empleador explotando a su personal por solo el hecho de alcanzar las metas sin darse cuenta de que existen mecanismos para hacerlo.

Hace poco me llamó la atención un restaurante de la localidad donde la dueña expuso a todo su personal la situación que estaban pasando y el deseo que sentía para no perjudicar su personal menciono lo siguiente “Esta empresa ha crecido por ustedes y yo lucharé para que no se caiga, esta batalla la tenemos que ganar y solo se puede con el apoyo de ustedes”. Lo que realmente sucedió es que cambiaron los roles los meseros se convirtieron en mensajeros, la administración apoyo en las promociones del restaurante como el marketing, en fin. Mantienen la empresa en flote aún con las adversidades.

No esta demás compartirles algunas técnicas que sirven para la formación y trasformación de los equipos:

Utiliza las herramientas de management 3.0 que consiste en hacer lo correcto para el equipo, implicando a todos en la mejora del proceso fomentando el compromiso de los empleados. Es un movimiento de innovación, liderazgo y gestión que redefine el concepto de liderazgo con la gestión como una responsabilidad grupal. Busca la manera de trabajar juntos con compromiso donde la empresa pueda lograr sus objetivos.

Utiliza herramientas tecnológicas para impulsar la gestión colaborativa como lo son Notion, Asana, Trello, Google drive, entre otras. El equipo podrá ver la información y dar opiniones relevantes para cualquier proyecto en marcha.

El manejo de las personas nos ha llevado más allá de las emociones y en la búsqueda de técnicas o herramientas nuevas para lograr que los colaboradores se pongan la ropa adecuada de la empresa. Sin embargo, hay que tener cuidado porque puede existir el abuso por parte del colaborador tratando de ganarse la confianza para obtener algo que no sea beneficioso para la empresa sino más bien a nivel personal y lo mismo puede hacer el empleador explotando a su personal por solo el hecho de alcanzar las metas sin darse cuenta de que existen mecanismos para hacerlo.

Realiza un personal mapping con cada uno de los miembros de tu equipo así tendrás la oportunidad como líder conocer su parte personal incluyendo sus aspiraciones, valores, hobbies entre otras y así observar si existe una concordancia entre los valores y objetivos de la empresa con tu equipo de trabajo.

Estudia las fortalezas que debe tener el líder de hoy.

Evita el micromanagement por completo. Una definición sencilla de este es tener control excesivo prestando demasiada atención a los detalles mínimo del trabajo.

En estos tiempos es necesario fomentar una seguridad psicológica a los miembros de tu equipo.

Y finalmente la comunicación efectiva con resultados y objetivos claros fortalecerá a tu equipo.

Sin lugar a duda fortaleciendo a tu esquipo podrás alcanzar tus objetivos de manera rápida y eficiente.

Especialista PYMES