Lo que descubre un abogado y un contador dentro de una pyme (Parte 1)

Parte de las responsabilidades de un empresario, gerente o administrador es lograr la buena gestión del negocio para evitar riesgos y disminuir problemas que pueden causar un impacto importante en la organización. Pero si adentramos en estas líneas su significado es lo contrario porque cuando llega el momento de realizar auditoría, evaluaciones para confeccionar un informe importante, lo que descubre el contador y abogado es preocupante. Muchas veces el empresario no tiene idea como le puede afectar estos descuidos no necesariamente a nivel de flujo puede darse el caso de seguridad, prestigio, etc. Según cual sea el caso.

Observando y conversando con empresarios y en específico con autoridades en ramos de derecho y contabilidad sacamos algunos puntos relevantes con problemas y acciones concretas para corregirlas. Empecemos con el aspecto legal:

Conocimientos básicos legales por parte de los administradores: En este recorrido se ha encontrado la falta de un libro de acciones y como llevarlo e incluso los permisos necesarios para que una actividad específica empiece a operar. Ahora mi intención no es que te conviertas en un abogado, sino que conozcas estos puntos claves.

No estar actualizado en leyes y normativas recientes: Todos los responsables de llevar un negocio deben mantener un canal de comunicación con este tipo de información Deben ser proactivos y no reactivos cuando se encuentran en una situación en particular.

Se ignora por completo el registro de marca, propiedad intelectual, reglamentos internos, que empleados deben firmar contrato de confidencialidad y competencia. Mas del 80% desconocen los beneficios de realizar éstos trámite siendo el principal la seguridad del negocio.

Los temas de junta directiva no se manejan con la formalidad que se merece: Documentar las actas y libros es transcendental para llevar una secuencia de las acciones, estrategias o pasos importantes dentro del negocio.

Creer que eres un abogado: No invertir en asesoría especializada porque resulta muy costosa, pero si los sumas las veces que te hubieras ahorrado dolores de cabeza pesa mucho más.

Hay otros aspectos a tomar en cuenta y es de impuesto que es un tema que tocaré la otra semana. Sin duda esta conversación tan amena la tuve con la firma Chavarría Pérez y Asociados que con sus años de experiencia ven los negocios desde otra perspectiva.