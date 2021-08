Imponen más de $1 millón en multas por incumplimiento de normas de protección al consumidor

Un total de $1,016,546.02 en multas a unos 1,062 agentes económicos de todo el país impuso la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), de enero hasta la fecha.

Son 1,243 multas en primera instancia, por incumplir las diferentes normativas de protección al consumidor que fiscaliza esta institución.

En el desglose, el 53% de las multas impuestas, específicamente 451 multas por $540,250.00, fue por incumplimiento al decreto 114 del 2020 del 13 de marzo de 2020, que limita el margen de ganancias de los artículos para combatir el covid-19, como las mascarillas, gel alcoholado, artículos de limpieza, entre otros, confirmó a medios locales el director de la Acodeco, Jorge Quintero.

"Es muy importante aquí el llamado al comercio, tenemos que seguir las normas, el tema de la pandemia no se ha ido. No podemos especular con los precios y no podemos infringir este tipo de medidas que el Gobierno Nacional tomó para proteger al consumidor", expresó Quintero.

Precisó que en el margen de comercialización, lo máximo, el margen bruto que se puede ganar una persona que vende mascarillas es el 15% y el de otros productos 23%, y al encontrar que están por arriba de eso la multa es "inmediata". Supermercados, farmacias y hasta abarroterías incurren en la falta.

Mientras que otras 128 multas fue por desatenciones a la Ley 24 de 2002 del historial de crédito, en bancos y financieras, por la suma de $233,900.05.

"La ley de historial de crédito sufrió algunos cambios... En la nueva ley los cambios bajaron de siete a cinco años. Es importante aclarar que el tema de la prescripción de la información, prescriben la información no la deuda, en cinco años; o sea que la empresa que recopila estos datos está obligada a que después de cinco años debe dejar de poner el mismo historial de crédito. (Pero) si ya hay una cancelación y todavía no le han cambiado el historial de crédito, los invitamos (al consumidor) a que pongan su queja en la Acodeco, porque esto se está viendo y de hecho es el número dos en temas de multas y cuantías”, afirmó Quintero.

Mencionó que en la lista, también se impusieron 478 multas por infracciones a la Ley 45 de 2007 de protección al consumidor, por la suma de $123,869.97. Se encontraron productos vencidos en muchas áreas más que todo del interior, por lo que han redoblado la vigilancia en provincias centrales, verificando el tema de productos vencidos.

"Puede ser que algunos malos agentes económicos tienden a sacar en este momento algunos productos que ya están vencidos o está por vencerse y el consumidor al ver el precio más barato opta por esos productos... Por eso hacemos el llamado a que todos los consumidores verifiquen la fecha de vencimiento".

Otras 121 sanciones por $93,725.00 fue por incumplimiento al decreto ejecutivo 165 de 2014 sobre el control de precios. Los negocios que incumplen con el margen de ganancia en su mayoría son farmacias, abarroterías y supermercados.

También se impusieron Ley 6 de 1987, beneficios para jubilados, pensionados y la tercera edad, 34 sanciones por $10,525.00; Decreto de Gabinete 16 de 2014 por el uso indebido de cilindro de gas de 25 libras, 6 multas por $7,500.00; Ley 1 de 2018 (uso de bolsas reutilizables) 19 por $5,451.00; etiquetado de bebidas azucaradas (Ley 114 de 2019) 2 multas por $675.00 y el uso obligatorio de letreros (Ley 113 de 2019) 4 sanciones por $650.00.