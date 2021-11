Estados Unidos reconoce apoyo de la SMV de Panamá en investigaciones

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (U.S. Commodity Futures Trading Comission, o CFTC), reguladora del mercado de futuros y opciones, reconoció públicamente y agradeció el apoyo de la panameña Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por su contribución en la investigación de varias empresas.

Este sábado, la SMV informó a través de una nota de prensa que el reconocimiento se debe a la información suministrada de las empresas: Tether Holding Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited y Tether International Limited, por hacer declaraciones engañosas y la omisión de revelar hechos materiales sobre el U.S. dollar tether token (USDT) stablecoin.

La orden requiere que Tether pague una compensación monetaria de $41 millones y que cese de cometer futuras violaciones al Commodity Exchange Act y a las regulaciones del CFTC.

En el escrito, la SMV informó que la CFTC también ordenó a iFinex Inc., BFXNA Inc., y a BFXWW Inc. (Bitfinex) hacer los registros correspondientes por las operaciones ejecutadas en la plataforma de comercio de criptomonedas Bitfinex y requirió a Bitfinex pagar una compensación monetaria de $1.5 millones, además de implementar y mantener sistemas razonables, diseñados para prevenir transacciones de productos que no cumplan con la Ley.

Con la colaboración prestada a la U.S. Commodity Futures Trading Comission, la SMV honra los compromisos adquiridos con sus homólogos internacionales y, además, reitera su compromiso de trabajar por un mercado de valores transparente y con especial atención a la protección de los inversionistas.